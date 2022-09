Sfera Ebbasta, in tour: sold out il concerto al Palazzo dello Sport a Roma

di Valeria Arnaldi

Grande attesa per la data romana del “Famoso Tour” del rapper Sfera Ebbasta, pseudonimo di Gionata Boschetti, il 29 settembre al Palazzo dello Sport: forte dei grandi successi registrati all’RDS Stadium di Rimini, dove il tour si è aperto, e di due live al Mediolanum Forum di Assago, la serata, già sold out, ha il sapore di un trionfo annunciato per l’artista, recordman di vendite in Italia e non solo.

Al centro di evento e scaletta saranno, ovviamente, come si evince dal titolo del tour, i brani del nuovo album, “Famoso”, uscito per Island Records nel 2020, ma anche l’ep “Italiano”, realizzato con Rvssian, pubblicato lo scorso maggio con la medesima etichetta.

Quanto basta per attirare i fan romani e non solo, pronti a cantare e ballare le sue hit più famose, ma anche ad appassionarsi a brani più recenti. Per Roma l’artista ha ripensato il palco, rendendolo ancora più scenografico. Nessun cambiamento è stato invece reso noto per la scaletta, che potrebbe comunque essere stata ripensata ad arte per rendere unica la serata capitolina. Tra i brani previsti, “Tik tok”, “Sciroppo”, “Cupido”, che hanno aperto le date milanesi, ma anche “Mademoiselle”, “Ricchi per sempre”, “Mi fai impazzire” e molti altri.

L’artista, sulle sue pagine social, ha pubblicato foto, video e “storie” dai precedenti concerti, salutando il pubblico presente e invitando i fan delle altre città a partecipare alle date successive. «Non fartelo raccontare!», è il suo messaggio. Dopo la tappa romana, chiuderà il tour l’11 ottobre al Forum di Assago.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Settembre 2022, 09:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA