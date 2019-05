Sfera Ebbasta summer tour dal 14 giugno: tutte le date

Sulla scia del grande successo del suo ultimo album “Rockstar”, già certificato quadruplo platino dalla FIMI e dopo aver letteralmente travolto il forum d’Assago a Milano con uno speciale concerto sold out Sfera Ebbasta si prepara a tornare nuovamente on stage con il suo “Sfera Ebbasta summer tour” che a partire dal 14 Giugno lo vedrà protagonista sui principali palchi d’Europa per tutta l’estate.

Tra le prime date annunciate la leg estiva del Summer tour di Sfera Ebbasta partirà il 14 Giugno da Milano dove dividerà il palco insieme alla leggenda del Reggaeton mondiale J.Balvin e agli artisti di scuderia BHMG Elettra Lamborghini e Gué Pequeno, per proseguire il 7 Luglio a Les Ardentes Festival di Liegi (BE), il 12 Luglio al Moon & Stars Festival di Locarno (CH), il 14 Luglio a Ibiza (ES), il 19 Luglio all’ Urban Hymns Festival di Madrid (ES), il 24 Luglio a Pag (HR), il 27 Luglio a Nova Gorica (SL), il 29 Luglio a Corfù (GR), il 3 Agosto a Berlino (DE), l’8 Agosto a Barcellona (ES), il 12 Agosto a Ibiza (ES), il 13 Agosto a Marbella (ES), il 15 Agosto a Formentera (ES) e il 25 Agosto nuovamente ad Ibiza (ES).





Rapstar della nuova scena odierna italiana e internazionale, Sfera Ebbasta è il personaggio musicale del momento un artista con oltre 2 milioni e cinquecentomila followers su Instagram, il primo artista italiano ad aver conquistato record di plays streaming del mondo su Spotify. Fenomeno da milioni di streaming e visualizzazioni, Sfera Ebbasta è l’idolo del nuovo rap, una vera e propria “Popstar” in chiave contemporanea, personaggio eccentrico, icona di mode e tendenze che continua a scalare ogni classifica e a dominare il mercato discografico con eccellenti performance di vendita sia per il mercato fisico che digitale.



“Rockstar”, uscito anche nella versione doppio Cd e Lp “Popstar Edition”, è entrato in classifica anche in Svizzera, Francia, Germania e in molti altri paesi europei, diventando un vero e proprio best seller della cultura Hip Hop. ll grande successo di pubblico, le soddisfazioni dell’album Rockstar, il tour europeo e la richiesta di Sfera all’estero sono la testimonianza del suo grande appeal internazionale. Un artista che attraverso un sound riconoscibile e ad uno stile unico e inimitabile è riuscito ad imporsi nella scena internazionale colmando un grande gap e riportando l’Italia a competere con il resto del Mondo.



Durante i nuovi show il rapper dei record proporrà dal vivo molti dei suoi maggiori successi, senza dimenticare inoltre i brani che hanno segnato l’inizio della sua carriera consacrandolo tra i rapper più apprezzati della nuova generazione. Grazie ad un sound magnetico ed ammaliatore in grado di catturare sin dal primo ascolto, Sfera Ebbasta, in questa nuova dimensione live sarà pronto ad infiammare i fan per uno show di divertimento allo stato puro, stupendo con numerose sorprese ed effetti speciali



L’intero tour è ideato e organizzato da Thaurus Live, nota agenzia di booking e management di riferimento nel panorama rap italiano.





CALENDARIO “SFERA EBBASTA SUMMER TOUR” IN CONTINUO AGGIORNAMENTO:





14/06 Milano, Mamacita Festival

07/07 Liegi (BE), Les Ardentes Festival

12/07 Locarno (CH), Moon & Stars Festival

14/07 Ibiza (ES), Ushuaia

19/07 Madrid (ES), Urban Hymns Festival

24/07 Pag (HR), Pow Wow Festival @ Kalypso

27/07 Nova Gorica (SL), Green Loft Festival

29/07 Corfù (GR), 54 Dreamy Nights

03/08 Berlino (DE), Bi Nuu

08/08 Barcellona (ES), Pacha

12/08 Ibiza (ES), Hi Ibiza

13/08 Marbella (ES), Opium Beach Club

15/08 Formentera (ES), Atlanta @ Tipic Club

25/08 Ibiza (ES), Ushuaia

Venerdì 24 Maggio 2019, 15:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA