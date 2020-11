Sfera Ebbasta, fiducia nel 2021: il live "Famoso" al Palasport di Roma

Sfera Ebbasta, caccia al ticket Capitale . In concomitanza con l’uscita in tutto il mondo del nuovo album “Famoso”, il trapper di Cinisello Balsamo, annuncia che sarà in concerto il 28 settembre 2021 al Palazzo dello Sport di Roma.



I biglietti sono disponibili in prevendita su ticketone.it da lunedì 23 novembre 2020 alle ore 13. (rimborso garantito in caso di rinvio per emergenza virus).

Il tour sarà un ulteriore importante capitolo della dimensione live e della carriera di Sfera. Uno spettacolo su misura progettato come uno show unico, futuristico e in linea con gli standard ormai mondiali del lavoro di Sfera Ebbasta.



“Famoso” è composto da tredici nuove canzoni con sette feat internazionali. Il nuovo progetto discografico (direzione artistica di Charlie Charles), raccoglie tutte le sfaccettature di Sfera Ebbasta; ci sono i pezzi che raccontano la rabbia, la fame e il desiderio di emanciparsi dal quartiere, così come ci sono brani più riflessivi e canzoni destinate ad essere hit mondiali.

Il primo singolo internazionale, fuori dal 20 novembre 2020 è Baby, realizzato insieme a J Balvin.



ROMA, PALAZZO DELLO SPORT - 28 SETTEMBRE 2021

Prezzi biglietti:

Parterre Platinum vip €172,45

Parterre Gold Vip € 103,45

Parterre in piedi € 43,00 + 6,45 d.p.

Tribuna Gold Centrale € 60,00 + 9,00 d.p.

I° Anello Laterale € 60,00 + 9,00 d.p.

II° Anello Laterale € 43,00 + 6,45 d.p.

III° Anello Centrale € 34,00 + 5,10 d.p.

III° Anello Laterale: € 32,00 + 4,80 d.p.

Biglietti disponibili in prevendita su ticketone.it da lunedì 23 novembre 2020, ore 13

Apertura porte ore 19; inizio concerto ore 21, info www.the-base.it

info@the-base.it, tel e info diversamente abili 06.54220870

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Novembre 2020, 16:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA