Sfera Ebbasta e la sua prima volta nei Palasport

Il fatto che sia ricoperto d’oro e di brillanti non fa più notizia. Diciamolo pure. E fa niente se poi indossa magliette da vero "pink addicted" con Pikachu che nascondono (mica tanto) tatuaggi ovunque:più che un Pokémon, è una Rockstar. Anzi, una Popstar. Gionata Boschetti, che brilla non solo per tutti i carati che indossa, riparte con il tour. Ma questa volta, il rapper dell’hinterland milanese, varcherà per la sua prima volta la soglia dei palazzetti.” partirà dal Palalottomatica di Roma il prossimo 17 Aprile, per poi passare dal Palapartenope di Napoli il 19 Aprile e chiudere al Mediolanum Forum di Milano, il 27 Aprile.Tre date attese dai fan del “” incoronato multiplatino con il suo ultimo disco Rockstar, il più venduto in Italia nel primo semestre dell’anno secondo FIMI. Brani che hanno letteralmente invaso Spotify - “Rockstar” e “Cupido” sono entrati addirittura nella Top100 globale - e che hanno fatto del giovane Sfera (a dicembre spegnerà 26 candeline!) non solo il “re della trap” come ama farsi ricordare, ma anche quello dei numeri. Oltre che quelli da capogiro del disco, si pensi al tour precedente: 50 date in pochi mesi, milioni di spettatori e concerti all’estero. Mentre su Instagram il suo esercito di seguaci ha superato i 2 milioni. E così, streaming e visualizzazioni. I biglietti delle tre date di aprile sono già in vendita. Ma c’è chi pensa che saranno venduti in poco, pochissimo tempo.17/04 ROMA, Palalottomatica19/04 NAPOLI, Palapartenope27/04 MILANO, Mediolanum Forum