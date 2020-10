Sfera Ebbasta, esce il film: "Famoso" su Prime Video. E il 20 novembre il nuovo album

Il silenzio di Sfera degli ultimi mesi è significativo. È ispirazione, impegno, lavoro, e messa a punto del progetto più ambizioso della nuova scena musicale. Un lavoro gigantesco necessario a raccontare il momento artistico dell’artista più nuovo, più seguito e più amato. Chi è "Famoso" per davvero non ha paura di sparire, non ha bisogno di facile visibilità e torna quando ha un vero motivo per farlo. Oggi, Sfera Ebbasta torna perché è pronto uno dei progetti più ambiziosi e internazionalidella storia della nostra musica. A cominciare da mezzanotte sarà infatti disponibile su Prime Video, il film.

Famoso-Il film, è la storia di come due ragazzini (Sfera Ebbasta e Charlie Charles) siano passati dal sognare di cambiare la musica dentro un McDonald’s, a riuscire cambiarla davvero. Diretto da Pepsy Romanoffper Except e prodotto da Island Records / Universal Music Italia, Famoso, racconta la genesi del Re della trap ed è anche un modo per assistere, da una prospettiva del tutto privilegiata, alla lavorazione del nuovo album, Famosoin uscita in tutto il mondoil prossimo 20 novembre, entrando direttamente in studio con i protagonisti. Oltre al personaggio, per la prima volta gli amici di una vita e i parenti ci raccontano la persona e i sacrifici fatti per passare dalle case popolari all’essere popolare, per diventare Sfera Ebbasta. Il film anticipa il nuovo album, fuori dal 20 novembre. Anteprima live, invece, è prevista al Forum di Milano il 13 e 14 settembre. Biglietti già in vendita.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Ottobre 2020, 13:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA