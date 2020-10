"Famoso", il film di Sfera Ebbasta verrà pubblicato in tutto il mondo, in 5 lingue, su Amazon Prime Video dal 27 ottobre

Si chiama "Famoso", come l’album in uscita il 20 novembre per Island Records, il film di Sfera Ebbasta che verrà pubblicato in tutto il mondo, in 5 lingue, in esclusiva su Amazon Prime Video a partire dal 27 ottobre.

"Famoso", diretto da Pepsy Romanoff, co – prodotto da Maurizio Vassallo per Except (già alle prese con numerose produzioni musicali, tra cui la regia del concerto-evento di Vasco Rossi a Modena Park) e prodotto da Island Records / Universal Music Italia, è la storia di Sfera Ebbasta, dalla periferia di Milano a star riconosciuta in tutto il mondo; la genesi del trapper ma soprattutto dell’artista italiano di maggiore successo negli ultimi 20 anni. Oggi, a quasi tre anni dal suo ultimo album che mandò per la prima volta sette brani di un artista italiano nella classifica delle top 200 global di Spotify, vanta 4.7 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e ha raccolto oltre 1.7 bilioni di stream complessivi.

Il film è anche l’occasione per assistere in anteprima alla lavorazione del nuovo album di Sfera Ebbasta. Il film porta il pubblico con lui in studio, nel processo creativo. A queste immagini si alternano filmati inediti della carriera di Sfera Ebbasta dagli inizi a Cinisello nel 2014 ad oggi. Raccontato in prima persona con l’ausilio delle voci della sua gente, sono presenti i collaboratori più stretti, le persone con cui è cresciuto. Da sua mamma, a Charlie Charles, da Shablo ai diversi produttori, la storia di un gruppo di ragazzi che voleva cambiare la musica.

Queste testimonianze ci restituiscono un ritratto della persona, del ragazzo, che dalla periferia milanese è arrivato ai vertici delle classifiche. Insieme ai suoi principali collaboratori, nel film ci sono gli amici di sempre e la partecipazione di Marracash, uno dei primi artisti ad aver creduto in lui. Parte del documentario è girato negli Stati Uniti dove Sfera Ebbasta sta entrando nella ristretta cerchia di artisti europei riconosciuti e stimati a livello internazionale.

