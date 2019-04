Sfera Ebbasta, dopo aver conqueistato il web, riparte dai palazzetti: il primo live il 16 aprile a Roma

ROMA - Due milioni e mezzo di follower su Instagram, primo artista italiano ad aver conquistato il record di plays streaming del mondo su Spotify e il suo ultimo album Rockstar è stato certificato quadruplo platino dalla FIMI e disco più venduto in Italia del 2018.

Sono i numeri da capogiro di Sfera Ebbasta la rapstar del momento che domani partirà da Roma con la prima tappa del Popstar Tour 2019 per proseguire al Palapartenope di Napoli il 19 e chiudere sabato 27 aprile a Milano al Mediolanum Forum di Assago. Attraverso queste tre date il rapper multiplatino incanterà ancora una volta il pubblico, esibendosi per la prima volta nei palazzetti per celebrare insieme a tutti i suoi fan i grandi risultati di un 2018 da record.



Tra gli spettatori ci saranno anche i vincitori che hanno partecipato al contest di Leggo, terminato il 10 aprile, e che hanno inviato alla nostra redazione un video ispirato alla hit Mademoiselle. A soli 26 anni Sfera Ebbasta, all’anagrafe Gionata Boschetti, ne ha fatta di strada, partito da Cinisello Balsamo è esploso sul web grazie ai successi come Cupido, Tran Tran, Rockstar e Figli di papà, fino ad arrivare all’ultimo singolo Mademoiselle. Tantissimi i featuring da Gué Pequeno a Salmo, a Drefgold e da poco a seguirlo su Instagram anche Drake, una delle più grandi popstar mondiali. E a proposito di star internazionali qualche settimana fa il trapper è volato a Los Angeles per lavorare insieme a Diplo, dj e produttore di fama internazionale.

Venerdì scorso il trap king nostrano ha pubblicato su Instagram un lungo post in vista del tour: «Hanno provato a mettermi i bastoni tra le ruote, forse ci stavano anche riuscendo, ma è proprio quando vogliono vederti affondare che devi dimostrare quanto vali».

