Laura Pausini, parolaccia in concerto. E arriva il duro attacco di Selvaggia Lucarelli

Grande successo di pubblico per i concerti cheha tenuto a Milano. L'artista di Solarolo come sempre non si è risparmiata, tante canzoni e un rapporto costante e diretto con il suo pubblico, ma ieri sera però ha avuto una piccola scivolata. Dal palco del, mentre cantava, ha urlatorivolgendosi ad un ex amica. C'è da dire che la Pausini subito dopo si è scusata, ma l'epiteto non è piaciuto ache lo ha definito sessista e su Facebook ha scritto un lungo post a riguardo«Ieri sera, durante il suo concerto milanese - si legge nel post - Laura Pausini ha detto “troia” sul palco, rivolgendosi ad un’ex amica.Immagino che i “troia” a caso sulla sua bacheca fb non mancheranno quotidianamente e che non le piacciano. Immagino che desideri un mondo in cui non daranno a sua figlia della troia perché si mette un rossetto rosso o esprime un qualunque pensiero. Immagino che quando rimproverava Bernardini, il conduttore di tv talk, che qualche mese fa aveva parlato (innocentemente) di suoi “ammiccamenti sul palco” perché le sembrava cosa da non dire a una donna, intendesse dire che le sembrava un pensiero sessista. Ecco.L’insulto sessista rivolto a una donna da una donna è sempre un insulto sessista. E fa veramente pietà che una donna così esposta, così amata, così idolatrata, pensi bene di offendere un’altra donna rea di chissà quali peccati passati (e su un palco davanti a migliaia e miglia di ragazzine), chiamandola non bastarda, stronza, infame. No. TROIA. Davvero pessima. Quasi quanto il suo ultimo album. P.s.L’avesse detto un uomo di questi tempi, gli avrebbero già annullato i prossimi concerti.»