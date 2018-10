Maccio Capatonda: «Un film, poi torno in tv con la Gialappa's»

Giovedì 11 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paura per la salute, non solo mentale, di: la cantante statunitense, di origine ispanica, è stata infattiin unadi Los Angeles. Come riporta TMZ , la 26enneè entrata in clinica dopo aver accusato una grave crisi di nervi, successiva ad un controllo da cui era emerso un livello molto basso di globuli bianchi nel sangue. Negli ultimi giorni, riportano fonti vicine alla cantante,aveva vissuto momenti di forte depressione ed è tornata nella struttura che l'aveva già ospitata in passato.Il ricovero, però, non è stato facile: la cantante ha accusato una nuova crisi di nervi quando i medici si erano rifiutati di dimetterla a poche ore dall'ingresso inLe condizioni di salute di, quindi, continuano a preoccupare i fan di tutto il mondo. Nel 2014, poco dopo la rottura con Justin Bieber, la popstar era stata ricoverata per disintossicarsi dal farmaci, alcol e marijuana. Da tempo, però, le apprensioni maggiori sono per il lupus di cui ha sofferto