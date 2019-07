Secondary ticketing, Spera di Assomusica: «No ai biglietti nominali, così sale il prezzo»

È arrivato il biglietto nominale per i concerti in luoghi con una capienza pari o superiore a cinquemila spettatori. Dal primo luglio per acquistare un biglietto è necessaria l’identificazione dell’acquirente sui sistemi online. È quindi obbligatorio registrarsi fornendo nome, cognome, data di nascita, indirizzo mail e il proprio numero di telefono cellulare. Questo per ogni biglietto che si vuole acquistare. È la nuova normativa voluta dal governo che ha avuto come primo firmatario Sergio Battelli, deputato M5S. L’obiettivo è quello di combattere il secondary ticketing, il bagarinaggio online. Cercare quindi di arginare il fenomeno dei biglietti esauriti in poche ore e poi rimessi in circolo a prezzi di gran lunga più alti.



Le conseguenze del decreto però, secondo Assomusica, sono anche altre. «Questo emendamento rischia di generare soltanto un grande caos - ha spiegato ieri in un incontro pubblico a Milano il presidente, Vincenzo Spera - Ci saranno rincari del prezzo medio dei biglietti di 8-10 euro impegnando più personale su più turni e tempi di attesa in coda per entrare raddoppiati. Non solo, i consumatori - ha continuato - non potranno più regalare un biglietto a un familiare, amico o parente; le aziende, i fan club e i grandi gruppi organizzati, in genere, non compreranno più biglietti. Non sarà semplice nemmeno emettere i biglietti omaggio». Le procedure per il cambio del nominativo passeranno attraverso l’Agenzia delle Entrate: «Non saranno semplici e immediate e potranno comportare ulteriori costi» ha concluso.

«Chiedo di “mettere alla prova” questa nuova norma, invece di opporgli resistenza» ha replicato il primo firmatario Battelli.

