"Seat Music Awards", Carlo Conti e Vanessa Incontrada con 50 artisti all'Arena di Verona. Poi arriva Nek e il "Viaggio nella musica"

Andrea Delogu scoppia in lacrime a Vita in Diretta

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Agosto 2020, 18:38

Tornano i “” in diretta dall’Arena di Verona. Il 2 e 5 settembre si alterneranno sul palco nel corso delle due serate, condotte da”, oltre 50 artisti in un’edizione speciale a sostegno dei lavoratori del mondo dello spettacolo. Il 6 settembre su Rai1 sarà la volta invece di “Seat Music Awards – Viaggio nella musica”, con la voce narrante di Nek.In quest’edizione non saranno gli artisti a essere premiati, ma dedicheranno simbolicamente la propria presenza e le esibizioni ai lavoratori dello spettacolo. Ed è così che i “Premi della Musica” diventano i “Premi DALLA Musica”, un riconoscimento a tutti i musicisti e ai lavoratori dietro le quinte.Per la prima volta il palco sarà posizionato al centro dell’Arena di Verona, dando quindi una visione a 360° che permetterà al pubblico, posizionato distanziato su tutte le gradinate circolari, di vivere appieno la grandiosità e la magia dell’Anfiteatro.Ci sarà un terzo speciale appuntamento in onda il 6 settembre alle ore 16.00 su Rai1, “Seat Music Awards – Viaggio nella musica”. Narratore del viaggio sarà Nek che incontrerà i suoi colleghi cantanti ma anche i lavoratori dello spettacolo, a cui tutto questo progetto è dedicato. La puntata sarà arricchita dal meglio delle esibizioni delle due puntate dei Seat Music Awards e contenuti inediti.Inoltre nella settimana “Da Verona accendiamo la musica” (settimana di grandi eventi musicali a Verona dal 2 al 6 settembre 2020) sono previsti anche altri appuntamenti tra cui quelli con la Partita del Cuore - Edizione Speciale 2020 “Chi Vincerà La Partita Del Cuore?”, il 3 settembre in diretta su Rai 1 dallo Stadio Bentegodi di Verona con la conduzione di Carlo Conti.