Scena Unita, il fondo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo: in 8 mesi raccolti quasi 5 milioni di euro

“Scena Unita”, il fondo di solidarietà nato per dare un concreto e immediato aiuto ai lavoratori e alle maestranze del mondo della musica e dello spettacolo colpiti duramente dalla pandemia ed impossibilitati ad operare, annuncia di aver raccolto ha raccolto 4 milioni 780mila euro, grazie all’adesione di 154 artisti (primo fra tutti Fedez), 113 brand, e importanti finanziatori come Intesa San Paolo e Amazon Prime.

La gestione del fondo Scena Unita è stata affidata a Cesvi, supportata da Musica che gira e Music Innovation Hub e ad oggi sono stati erogati 1 milione 601mila euro a 1601 lavoratori, 251mila euro a imprese individuali e 2,5 milioni a progetti per la ripartenza : “L’operazione svolta da “Scena Unita” – hanno spiegato i promotori – è la riprova che attraverso un approccio collaborativo e unitario nella filiera musicale e artistica italiana è possibile fornire, nel segno della responsabilità sociale e dell’innovazione, delle risposte concrete ai bisogni emergenti, come quelli che hanno letteralmente invaso il comparto della musica e dello spettacolo nell’ultimo anno. Il progetto SCENA UNITA nato dalla spinta di chi questo mondo lo ama e lo conosce perché lo vive quotidianamente, rappresenta un modello di intervento basato su un ecosistema dove artisti, imprenditori e singole realtà sono stati capaci di lavorare insieme con uno scopo comune, quello di arrivare a sostenere parte delle situazioni che sono state solo parzialmente raggiunte delle istituzioni. Con l’ultimo contributo, il Bando Progetti, vogliamo, da una parte sostenere prospetticamente una ripartenza della filiera, contribuendo all’organizzazione di eventi/iniziative che altrimenti non avrebbero potuto svolgersi e, dall’altra, sottolineare ancora una volta quanto la filiera sia fragile e debole nei confronti delle istituzioni. Ci auguriamo che il nostro modello possa essere preso di riferimento per trovare ulteriori soluzioni e sostegni dal governo fino a quando non si tornerà a piena normalità permettendo a tutti coloro che non hanno potuto accedere alle nostre erogazioni di ottenere il giusto aiuto”.

Proprio in questi giorni, ”Scena Unita”- Per i lavoratori della musica e dello spettacolo, ha comunicato l’elenco di eventi che si svolgeranno entro l’anno 2021 in tutta Italia grazie ai fondi distribuiti attraverso il terzo bando che ha finanziato 106 progetti. Oltre 100 progetti prenderanno vita già in questi giorni, con festival e eventi che non avrebbero potuto svolgersi senza questo contributo. I progetti finanziati hanno un valore complessivo di oltre 7,9 milioni di euro a cui Scena Unità contribuirà con 2,5 milioni di Euro di finanziamenti a fondo perduto.

Giovedì 17 Giugno 2021

