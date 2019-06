Vasco, 6 concerti a San Siro: la scaletta

«Chi ha visto il concerto l’anno scorso, se lo scordi!». Sembra un monito. Invece fa parte sempre della voglia di Vasco di comunicare e di adeguarsi ai tempi. Una scaletta totalemte diversa. Si parte con il tema della disperazione e con l’abbraccio metaforico di “Qui si fa la storia”, «specchio della società di oggi, triste e preoccupata». “La disperazione è già qui/C’è solo un modo / che io conosco/ la disperazione la soffochi con me”. A fare da spalla, “Mi si escludeva”, “Buoni o Cattivi”, “La verità” e “Quante volte”, “Cosa succede in città”, canzone che aveva dato titolo al live di Roma dell’anno scorso dopo il raduno di Modena Park. Una scaletta dura e pura: «duro, perché lo sono i tempi e puro, perché lo sono io».



Il clan del Blasco si prepari a una sfilata di 29 canzoni - tante quanti sono gli anni dal suo primo San Siro, “Fronte del Palco”, e tante quante sono le volte qui ha cantato - punk rock, con la rivisitazione di pezzi degli anni ’80 che dominano la parte centrale del concerto (“Portatemi Dio”, “Domenica lunatica”, “Ti taglio la gola”, non era in scaletta dal 1985) insieme a “Se è vero o no”, che canta per la prima volta (da Gli spari sopra, 1993) e “Vivere o niente” che non fa dal 2011. A racchiudere tutti i temi, “Fegato spappolato”: l’esclusione e l’emarginazione, la solitudine, il pregiudizio, la rabbia, la voglia di fuga, la dissacrazione, la ribellione uniti all’ironia che ridimensiona.



Non mancano i suoi classici. E non manca la chiusura con Senza Parole, Sally, Siamo solo noi, Vita Spericolata e Canzone, fino allo spegnimento delle luci con Albachiara.



Due ore e mezzo di energia e suoni che accenderanno San Siro dalle 20:45. Una fuga dalla realtà e dal mondo che opprime. Di voce e cori. Di grida di libertà. E di desiderio di “un mondo meglio di così”. E il concerto diventa un'isola felice, capitanata dal Komandante e dove regnano evasione e umanità. Sabato 1 Giugno 2019, 19:02

