Sarah Jane Morris e i Solis String Quartet: insieme per l'album All you need is love che reinterpreta i Beatles. Live al BlueNote di Milano

Sarah Jane Morris insieme a Solis String Quartet. É appena uscito l’album “All You Need is Love”, reinterpretazione dei brani dei Beatles che abbraccia influenze stilistiche derivanti dalla musica cameristica, funk, jazz. La presentazione live al BlueNote di Milano per tre sere (14, 15 e 16 ottobre) quasi tutto sold out. Il nuovo disco, pubblicato dall’etichetta discografica Irma Records, si ripromette di dare nuova linfa alla musica dei Beatles attraverso arrangiamenti nuovi ma sempre nutrendo un profondo rispetto per l’originale. Con Sarah Jane Morris, il quartetto d’archi costituito da Vincenzo Di Donna (violino), Luigi De Maio (violino), Gerardo Morrone (viola) e Antonio Di Francia (violoncello, chitarra e arrangiamenti). Undici brani, le canzoni dei Beatles nel pieno rispetto degli organali ma con la forza musicale della Morris e del quartetto. Nato da una traccia teatrale, lo spettacolo “Ho Ucciso i Beatles”, l’album/concerto “All You Need is Love” rappresenta una ricca commistione improntata su musica classica e pop, grazie alla rivisitazione del Solis String Quartet che crea un mood sonoro e ritmico molto coinvolgente, e dalla vocalità soulful di Sarah Jane Morris, la cui strepitosa cifra artistica esclude ogni possibilità di “imitazione” passiva, puntando tutto – al contrario – su un racconto di straordinaria e appassionante originalità. Su questo nuovo progetto discografico, la cantante inglese dichiara: «La sublime musicalità del Solis String Quartet e i loro magici arrangiamenti delle grandi canzoni di Lennon e McCartney sono stati un regalo per me come cantante. Sedimentata con assoluto rispetto, la nostra collaborazione esalta lo status classico dell’arte dei Beatles e offre al nostro pubblico un senso di tesori musicali ritrovati». Anche il Solis String Quartet spiega genesi e mood del progetto: «Le canzoni dei Beatles, ancora oggi, brillano di una luce pura assoluta come solo le migliori opere d’arte sanno fare. Con l’attenzione che si riserva ai capolavori e con l’intento di ricreare la giusta suggestione sonora in ognuno dei brani, le nostre riletture – rafforzate dalla sensibilità ed eleganza espressiva che da sempre contraddistinguono la voce di Sarah Jane Morris, offrono all’ascoltatore undici ritratti musicali carichi di significato e passione».

La copertina del disco è stata realizzata dal noto artista scozzese Mark Pulsford che ha voluto rielaborare l'opera di Peter Blake per “Sargent Pepper's Lonely Hearts Club Band” dei Beatles, probabilmente la copertina più conosciuta e iconica di tutti i tempi, con l'obiettivo di dare un “sapore italiano” al disco. Un'antica incisione su acciaio dell'”Ultima Cena” di Leonardo faceva da sfondo. Gli stessi Beatles, nella loro raffinatezza di “Sargent Pepper”, tengono d'occhio il procedimento dall'ultima fila. Bob Dylan è l'unico altro sopravvissuto dell'originale di Blake. Pino Daniele e Maradona si divertono a scherzare insieme da una parte con il maestro Morricone e Jimi Hendrix, Janis Joplin e Bessie Smith si divertono allo stesso modo l'altra. «Pensiamo che una guida numerata (un "chi è chi") dovrebbe essere inclusa come parte del pacchetto».

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Ottobre 2022, 15:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA