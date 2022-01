Sanremo, Cesare Cremonini super ospite

Sarà Cesare Cremonini l’altro super ospite del prossimo Festival di Sanremo, in onda su Rai1 dall’1 - 5 febbraio. Il direttore artistico Amadeus ha messo a segno un altro colpo con un nome atteso e che negli ultimi giorni circolava sempre di più. La conferma ieri sera, con l’annuncio di Amadeus ancora una volta al TG1 delle 20. Cremonini arriva all’Ariston per la prima volta con una “performance inedita” per celebrare vent’anni di «carriera con tanti successi».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Gennaio 2022, 06:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA