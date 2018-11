Sanremo Giovani, selezionati i 69 artisti che concorreranno per essere sul palco dell'Ariston. 14 provengono dal Lazio

Venerdì 2 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ascolto dopo ascolto “” comincia sempre più a prendere forma. Lunedì 12 novembre, infatti, nella storica sede di Rai Radio in Via Asiago a Roma, si terranno, presieduta dal direttore artistico, ha selezionato tra le 677 candidature totali. Tra i 69 artisti entra di diritto anche la vincitrice del Festival Voci Nuove Volti Nuovi Castrocaro Terme e Terra del Sole (edizione 2018).I 69 artisti e quelli provenienti da Area Sanremo (quest’ultimi saranno ascoltati in un sessione diversa, il 26 novembre) si contenderanno “a suon di musica” iper prendere parte alle due: il primo classificato di ogni singola serata salirà sul palco del Teatro Ariston per essere tra i protagonisti della, dal 5 al 9 febbraio 2019.La commissione musicale è capitanata dal direttore artistico Claudio Baglioni e composta da alcuni dei professionisti che realizzeranno la 69ᵃ edizione del Festival: Claudio Fasulo; Massimo Giuliano; Massimo Martelli; Duccio Forzano; Geoff Westley.La divisione dei 69 giovani vede 57 singoli (22 donne e 35 uomini) e 12 gruppi. La parte del leone spetta al Centro con 24 partecipanti, seguito dal Sud con 23 e il Nord con 22.Per il dettaglio geografico delle Regioni: Abruzzo 1; Calabria 3; Campania 5; Emilia Romagna 6; Lazio 14; Liguria 3; Lombardia 8; Marche 2; Molise 1; Piemonte 3; Puglia 7; Sicilia 6; Toscana 7; Umbria 1; Veneto 2.L’elenco completo dei 69 selezionati sarà pubblicato sul sito www.sanremo.rai.it