Sanremo Giovani: Giuse The Lizia pubblica "Sincera", brano in gara

In corsa per Sanremo, Giuse The Lizia pubblica “Sincera”. Il cantautore siciliano, in gara tra i 12 finalisti di Sanremo Giovani 2022, vero nome Giuseppe Puleo, a distanza di un mese dall’uscita del singolo “One more time”, ci mostra i suoi sentimenti più profondi.

“Sincera” racconta la sensazione che pervade quando ci si lascia trasportare dai propri sentimenti che prendono il sopravvento. Il brano racchiude un melting pot tra leggerezza e sconforto, entrambi tratti caratteristici del cantautore: un contrasto fortemente controbilanciato dall'autenticità con cui Giuse si racconta nel pezzo senza filtri. «Ho scelto Sincera per Sanremo Giovani perché credo rappresenti benissimo ciò che sono a livello sia stilistico che emotivo», racconta il cantautore di Bagheria (Palermo). Giuse The Lizia, dopo essere stato ospite questa estate nei principali festival italiani, è pronto a tornare live con One more time Tour 2023, il primo tour nei club dell’artista che toccherà alcune delle città italiane a cui è più legato: annunciate 3 date invernali per poter incontrare dal vivo il giovane cantautore e lasciarsi trasportare dalla sua musica. Primo appuntamento il 12 gennaio da Bologna, città adottiva di Giuse. Il 13 gennaio a Milano presso l’Arci Bellezza e il 18 gennaio a Palermo, a I Candelai.

BIOGRAFIA

Giuseppe Puleo aka Giuse The Lizia è un cantautore di 21 anni nato e cresciuto a Bagheria in provincia di Palermo. Inizia a suonare la chitarra all’età di 15 anni e alle superiori cantava in una cover band degli Strokes. A 17 anni inizia a scrivere canzoni mescolando rap e cantautorato. Nell’aprile del 2021 esce per Maciste Dischi “Vietnam”, il suo primo singolo prodotto da Mr Monkey. Nel maggio 2021 è ospite del format Trap take di radio 105 presentando un brano inedito suonato voce e chitarra elettrica. Nell’estate 2021 Giuse The Lizia sale per la prima volta sul palco, nella cornice del Mi Manchi (Mi Ami) storico festival milanese e durante l’estate accompagna i migliori artisti della scena in un piccolo tour di 12 date, artisti tra cui Gazzelle, FrahQuintale e Psicologi. Nel giugno 2021 esce “Serate Toste”, secondo singolo prodotto sempre da Mr Monkey. Il 5 novembre 2021 esce "Come minimo", EP di esordio acclamato da pubblico e critica in cui fonde urban e itpop. Il 13 maggio 2022 esce il suo secondo EP “LALALACRIME”, preceduto dall’uscita dei singoli “Parole peggiori”, “Particelle” feat Laila Al Habash e “Il brutto del mondo” feat Memento, mentre il 6 luglio è uscito il suo quarto singolo “Fatti tuoi”. Il 28 ottobre, invece, è uscito il suo nuovo singolo “One more time”, che anticipa la nuova fase musicale del cantautore.

