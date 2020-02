Ghali, entrata choc all'Ariston di Sanremo: ruzzolone giù dalle scale. L'urlo del pubblico

di Emiliana Costa

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Febbraio 2020, 00:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Il rapper milanese, interprete di Cara Italia, è stato uno dei super ospiti della quarta puntata del Festival. Ghali ha presentato un medley dei suoi successi e il secondo estratto dal suo nuovo album DNA, in uscita il 20 febbraio. Ma il suo ingresso ha lasciato di stucco il pubblico.Un ragazzo vestito di rosa con la maschera ruzzola giù dalle scale. Un altro arriva a soccorrerlo. Il pubblico urla in teatro. Ma non è come sembra.