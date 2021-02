Samuel Heron Costa, l'EP "Canzoni Popolari" esce il 12 febbraio: c'è anche il nuovo singolo "Una Bugia"

Una buona notizia per tutti i fan di Samuel Heron Costa, venerdì 12 febbraio sarà disponibile "Canzoni Popolari", il nuovo EP contenente 6 brani dell’artista. "Canzoni Popolari", in uscita su etichetta Polydor (Universal Music Italy) accompagna l‘arrivo del nuovo singolo “Una bugia”, brano inedito feat Danien.

Leggi anche > Bobby Solo vittima di una frode: derubato per 30 anni sui diritti musicali

“CANZONI POPOLARI” DI SAMUEL HERON COSTA: EP CON L’INEDITO “UNA BUGIA”

Oltre al nuovo inedito “Una Bugia”, nell ‘EP “Canzoni Popolari” di Samuel Heron Costa troviamo “Nella pancia della Balena” con The Koloros, “Me ne batto r’ belin”, “Ragazzi popolari”, “Ubriaco” (per davvero) e“Zanzare” feat Jacopo Et: “Una bugia – ha spiegato Samuel Heron Costa – è una lettera d’amore nei confronti dell’ansia, amica e compagna di molte delle nostre giornate. Spesso siamo soliti a dirci una bugia l’ansia è un qualcosa che fa parte di noi e quando non c’è spesso ci manca. Paragonata ad un gigante, che non sappiamo se voglia salvarci o ucciderci, l’ansia è parte indelebile della nostra quotidianità. Molte volte non siamo in grado di cacciarla via, altre volte vorremmo fosse con noi per darci quell’adrenalina e spinta che ci induce inevitabilmente a dare il meglio di noi”.

Samuel Heron Costa, all'anagrafe Samuel Costa, è un artista in grado di muoversi con agilità tra diversi range e stile musicali. A quasi due anni di distanza dall’album d’esordio “Triste” e dopo brani come “Nella Pancia della Balena” insieme ai The Kolors prosegue così il suo nuovo percorso artistico e personale ancora più introspettivo: “Canzoni Popolari rappresenta l’inizio di un nuovo me proiettato in un futuro musicale più autentico rispetto al passato. Ho seguito il mio istinto e la mia personale evoluzione e questo Ep è di fatto un primo passaggio verso un Samuel più maturo e consapevole nel voler raccontare nuove storie con una matrice più cantautorale. Mi trovo nel mezzo di uno straordinario viaggio verso l’essenziale, la mia musica sta arrivando a prendere la verità più pura e semplice. Una transazione che mi porterà ad essere semplicemente Samuel Costa”.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Febbraio 2021, 12:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA