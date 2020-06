Samuel fuori con la versione speciale de Il Codice della Bellezza. Lunedì secret show live

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Giugno 2020, 15:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo mesi di stop dei concerti, Samuel inaugura la ripartenza degli eventi live in Italia con un secret show, organizzato in collaborazione con Martini, il 15 giugno a Torino. Lo show sarà accessibile e visibile gratuitamente anche in streaming sui social media dell'artista e su diverse piattaforme media.Live con orchestra)” (Sony Music) . Registrato dal vivo con l'orchestra Bandakadabra, il disco ha degli arrangiamenti inediti (a cura di Giulio Piola) e verrà presentato con un secret show insieme all’ensemble, previsto per lunedì 15 giugno, firmato Martini.«Qualche settimana fa sembrava impossibile incontrarci oggi e poter pensare anche solo di salire su un palco a suonare - racconta Samuel , che tornerà a esibirsi dal vivo quest'estate - È importante dare un segnale di ripartenza perché la musica non è semplicemente svago, ma è anche quel luogo in cui andiamo a coltivare le nostre emozioni più profonde e che in qualche modo ci aiuta a vivere meglio la nostra vita. Tornare a suonare live è anche una ripartenza graduale per tutta la filiera musicale».“Il codice della bellezza,” primo disco solista di Samuel uscito il 24 febbraio del 2017 è composto da 14 tracce scritte dal cantante e cofondatore dei Subsonica tra Torino, Roma e Palermo, anche con la collaborazione di Jovanotti. Prodotto tra New York e Los Angeles da Michele Canova Iorfida, l'album si muove tra pop, elettronica, sperimentazioni e rappresenta un manifesto dell'artista alla ricerca della bellezza in tutte le sue forme.