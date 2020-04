Sam Smith: I'm ready, il nuovo singolo con Demi Lovato

Link video https://youtu.be/glD1M418bC0



Da oggi, venerdì 17 aprile, è su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Sam Smith, “I’m Ready”, in collaborazione con Demi Lovato.



Il brano è accompagnato dal video diretto dal pluripremiato regista Jora Frantzis (Cardi B, Rosalia) e dal rinomato coreografo Sean Bankhead (Normani, Missy Elliot). Sam, Demi e una miriade di altri personaggi partecipano ad una loro Olimpiade. Ci sono scene di lotta, tuffi, nuoto sincronizzato, ginnastica e una gara di 100 metri. Il video si chiude con una cerimonia di premiazione alla presenza dei due artisti mentre la canzone raggiunge il suo culmine.



“I’m Ready” è tratto dal nuovo album di Sam Smith, la cui uscita è stata recentemente posticipata a causa del momento che stiamo vivendo. Sam ne ha dato annuncio ai fan attraverso i suoi social dichiarando che continuerà a lavorare al nuovo progetto. “I’m Ready” segue il singolo "To Die For" pubblicato a febbraio e i precedenti "How Do You Sleep?" e "Dancing With A Stranger feat. Normani” usciti lo scorso anno. Nel 2019, "Stay With Me" è stato il primo singolo di Sam Smith a superare il miliardo di stream su Spotify, seguito da “Too Good At Goodbyes”. Nel corso della sua carriera, Sam ha venduto oltre 25 milioni di album in tutto il mondo e il singolo "Writing's On The Wall", tratto dalla colonna sonora del film di Bond, “Spectre”, ha vinto un Oscar e un Golden Globe come miglior canzone originale



A gennaio 2020 Demi Lovato ha presentato il brano "Anyone" ai GRAMMY Award. Recentemente ha pubblicato il suo nuovo singolo up-tempo, "I Love Me", accompagnato da un video musicale diretto da Hannah Lux Davis (Ariana Grande, Drake, Nicki Minaj). Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Aprile 2020, 16:25

