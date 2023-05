È da oggi disponibile su tutte le piattaforme digitali Salmo Unplugged (anche in vinile). La speciale raccolta comprende 10 brani unplugged registrati in Sardegna. Eclettico, anticonformista, provocatorio, Salmo conta oggi 3 miliardi di streaming totali, 68 dischi di platino e 42 dischi d'oro. Salmo Unplugged include una traccia inedita remix delle canzoni «Marla» e «Black Widow» e 9 brani, completamente rinnovati e riarrangiati, tratti dagli album di successo Flop, Playlist, Hellvisback e The Island Chainsaw Massacre. Con Salmo Unplugged per la prima volta l'artista rap si confronta con la dimensione acustica, dal vivo con la sua band.