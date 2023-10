Salmo-Noyz Narcos: «È un CVLT horror»

di Rita Vecchio

La scena è da brividi. C’è la villa dell’orrore, lo specchio, il pupazzo di Profondo Rosso, c’è sangue ovunque. E ci sono i due protagonisti, i rapper Salmo e Noyz Narcos che faranno la fine che si fa nei film horror. È dall'espediente cinema che nasce “Cvlt”, il loro primo progetto discografico “joint”. Scritto con la “v” e non con la “u”, uscirà il 3 novembre, con un'intenzione nata dieci prima. «Ci eravamo detti che poteva essere figo fare qualcosa insieme un domani. E quel domani è arrivato oggi, un po’ dopo i tempi prestabiliti», raccontano i due, che con approcci diversi ma coincidenti hanno rappresentato un punto importante per il genere in Italia, non solo per i numeri, ma anche per le idee nuove, un punto di confronto per i giovani. E se per Noyz la parola "boomer", usata nel brano "Cringe", «non significa niente», Salmo risponde: «Sentirci dei boomer? Assolutamente no. Ho sentito che Zucchero si definiva un vecchio contemporaneo. Ecco, noi siamo dei vecchi contemporanei».

I brani dell’album mischiano mondi apparentemente distanti, linguaggi paralleli che qui, per la prima volta, diventano un’opera unica. Nel brano Anthem, si citano a vicenda, in un gioco rap «mai fatto prima». Come vincente è «l'alchimia dei nomi», alcuni provenienti dalla label di Salmo (la Lebonski360). Ci sono i produttori Sine, Luciennn, Ford78. Ci sono i feat. di Marracash, Kid Yugi, Coez & Frah Quintale. Ci sono i nomi sui testi di El Verano, Venerus. Ed è un disco carico di citazioni, musicali, cinematografiche, di cronaca.

È il binomio horror - rap che fa scrivere la trama dei 15 brani. «Ero rimasto positivamente traumatizzato - racconta Salmo - da Notte Horror, la rassegna serale di film con cui trascorrevo le estati». Lui è del 1984, Noyz Narcoz (nome alla nascita, Emanuele Frasca) del 1979: «La passione per l’horror è figlia della mia età. Ci faceva paura, ma ci divertiva. Sta qui l’incarnato del nostro immaginario musicale». Così nasce l’idea del cortometraggio presentato due giorni fa alla Festa del Cinema di Roma per la regia di Dario Argento, «il top player del cinema horror e noi, da italiani, non potevamo che sperare dicesse di sì all’idea». Collaborazione che in futuro, racconta sempre Salmo, potrebbe ripetersi, «magari con le riprese del prequel». Due le date live «giganti», ancora da ufficializzare, a Roma e a Milano il prossimo giugno. «Piace a entrambi la dimensione concerto, è il momento in cui ci esprimiamo meglio», dice Salmo.

Lunedì 30 Ottobre 2023

