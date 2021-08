Salmo, prime multe dopo il concerto non autorizzato: il gestore della ruota panoramica dovrà pagare mille euro

Prime multe dopo il concerto di Salmo a Olbia. La capitaneria di porto ha multato i gestori della ruota panoramica ai piedi della quale si è svolto il concerto che ha scatenato le numerose polemiche. Secondo alcuni quotidiani locali ai gestori sarebbe arrivata una multa di mille euro per l'uso improprio che la società ha fatto dello spazio demaniale.

L'autorità portuale non è stata informata dell'evento e con i gestori della ruota è aperto un contenzioso rispetto ai canoni dello scorso anno. La manifestazione musicale non autorizzata Non coinvolge però i gestori dal punto di vista penale a meno che non si dimostri un aumento dei casi di Covid nell'area correlata all'evento a cui migliaia di persone hanno preso parte senza rispettare distanziamenti e l'uso di mascherine.

Intanto le indagini continuano e potrebbero essere altri gli imprenditori coinvolti nella vicenda che rischiano salate sanzioni.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Agosto 2021, 17:07

