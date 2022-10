Sala: «Vi racconto il mio Sting. Una sera a cena nel suo ristorante in Toscana»

di Beppe Sala

I concerti. Quanto ci sono mancati in questi anni di emergenza sanitaria? Quanto è stato difficile per i ragazzi e per chi ha qualche primavera in più sulle spalle non poter ascoltare e vedere esibirsi dal vivo i cantanti che più si amano?

Personalmente, ho sofferto molto a vedere la nostra Milano silenziosa, privata della vivacità e dell’entusiasmo che tutte le manifestazioni musicali riescono a infondere al pubblico di fan e a tutta la città. Con il 2022, però, la musica è cambiata, anzi è tornata.

Quest’anno, in maniera piena, siamo tornati a cantare e ad apprezzare buona musica - di qualsiasi genere - tutti insieme allo stadio, nei palazzetti, in piazza, a teatro, nei parchi… grandi nomi del panorama nazionale e internazionale hanno accompagnato tutto l’anno e soprattutto l’estate milanese, penso a Elton John e ai Guns n’ Roses a San Siro, ai Green Day all’ippodromo SNAI, a Patti Smith al Castello Sforzesco, così come ai nostri Cesare Cremonini, Max Pezzali e a moltissimi altri interpreti ampiamente apprezzati.



Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Ottobre 2022, 06:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA