«Non ho nostalgia degli anni ‘80, non mi manca nulla di quell’epoca. Ogni decade ha le sue regole, i suoi pro e i suoi contro». Può dirlo,, showgirl e cantante pop-dance che in quegli anni si divorò le classifiche europee e sconvolse, con la sua bellezza e il suo erotismo, l’equilibrio di milioni di quei “” che evocava nella sua celebre hit. Può dirlo perché oggi la cantante genovese («adottata da Treviso») ha un suo equilibrio e sa gestire l’onda lunga di un successo che non è svanito. Ha solo cambiato dimensione.Sabrina, qualche giorno si è esibita a un festival alle porte di Milano (Parco Tittoni, Desio) nel cui cartellone figurano artisti come Morgan, Dente e Cristina D’Avena. Che show era?«Al momento è uno showcase con i miei maggiori successi, musica e spettacolo con coreografie: sono accompagnata da 30 ballerini».Sta anche lavorando a un nuovo disco.«Sì, ma siamo ancora nella prima fase, studio dei brani, prime registrazioni. C’è tempo per dire tutto. Sono comunque al lavoro. In luglio ho una tournée in giro per l’Europa, soprattutto località marittime, da Ibiza a Tenerife. Poi ad agosto penserò alla famiglia».Dove va?«In America, sarà un lungo viaggio, lontano da tutto. Riposo e serenità».Che differenza vede nella scena musicale attuale rispetto agli anni ‘80?«Oggi c’è più esuberanza di prodotti. Se prima uscivano 50 nomi all’anno, adesso ne escono 50 al mese. Gli anni ‘80 furono più simili alle decadi precedenti».Le piacciono i talent? E i reality? L’hanno cercata?«No, non li seguo, a meno che voglia distrattamente rilassarmi. E sì, in Europa almeno una sessantina tra talent e reality mi hanno cercato: ho sempre detto di no. Guardo poco la tv».Lei seppe sposare un pop diretto a una bellezza procace che ipnotizzò una generazione: oggi le popstar sembrano troppo perfette.«Avevamo pochi mezzi, nei video e nei trucchi tecnologici. Ai nostri tempi, va detto, non c’era photoshop. Eravamo nude e crude. Vere».Fu Claudio Cecchetto a convincerla a cantare?«No, la verità è che fui io a convincere lui. Venivo dalla tv, avevo debuttato a ‘Premiatissima’ con Johnny Dorelli e Nino Manfredi su Canale 5, il pubblico mi aveva notato. Io però amavo la musica».Quando cantò “Siamo donne” a Sanremo nel 1991, insieme a Jo Squillo, lei fece una battaglia femminista pop efficace: cosa ne pensa della campagna #metoo? Ha mai subito avance sconvenienti nella sua carriera?«Parlare di un problema serve sempre. Oggi i prepotenti ci pensano due volte prima di agire. Ma la scelta sta sempre a noi donne. E poi bisogna distinguere, ci sono modi e modi. Quando mi è capitato, sono sempre stata più aggressiva, nella reazione, di ciò che avevo subito».Anni fa lei recitò in un musical intitolato “Emozioni” su musiche di Lucio Battisti: oggi tornerebbe al musical? Se sì, quale?«Sì, era il 2001, c’eravamo io e Ambra Angiolini, Certo che tornerei al musical. Un titolo che mi attira è sicuramente ‘Mamma Mia’: ci sono vari ruoli femminili, e poi c’è la musica incredibile degli Abba, fatta di melodie e ritmi fantastici».Sabrina Slerno, genovese di nascita, è stata una delle sirene sexy del pop anni ‘80, decennio nel quale ha scalato le classifiche europee. A tutt’oggi linterprete di hits come “Sexy Girl” e “Boys” ha venduto 20 milioni di copie di dischi. A 15 anni, per la sua avvenenza, aveva già ottenuto il titolo di Miss Lido a Genova (stesso titolo vinto anni prima da Sophia Loren). L’esordio in tv, nel 1986, la vede al fianco di Johnny Dorelli in “Premiatissima” su Canale 5. Il produttore Claudio Cecchetto la lancia poco dopo nel mondo della musica. Nel 1987 esce il suo primo album “Sabrina” ed è il successo. Nel 1989 Sabrina vince a Montecarlo un Grammy Award come “Esordiente femminile dell’anno”. Nel 2007, Sabrina Salerno si è esibita in concerto allo Stade De France di Parigi di fronte a 48mila persone. La cantante vive a Mogliano Veneto, Treviso, con l’imprenditore Enrico Monti, 55 anni, sposato nel 2006 dopo 15 anni di vita insieme, e il loro figlio Luca Maria, 12 anni.