Ruggeri, Mistero a Montepulciano: produrrà il disco di Massimo Bigi

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Luglio 2020, 18:05

Che ci fa Enrico Ruggeri a Montepulciano, in Toscana? Mistero... Un nuovo disco? Sì, ma non suo. Ne sarà infatti il produttore. L'artista milanese sarà in cabina di regia per il nuovo album del cantautore Massimo Bigi, che da tempo ha messo nel suo mirino come uno talenti della canzone italiana (nella foto, i due insieme a Montepulciano). L'album conterrà dieci canzoni e uscirà a settembre. Ruggeri sta anche riarrangiando qualche pezzo e canterà assieme a Bigi.In una delle tracce, invece, a impugnare il microfono sarà la cantante Andrea Mirò.L'album vedrà anche la partecipazione di Silvio Capecia, tastierista dei Decibel, la storica formazione di Ruggeri, che si è recentemente riunita per tre dischi ("Noblesse oblige", "L'anticristo" e il live "Punksnotdead") e una serie di tour di successo.Massimo Bigi ed Enrico Ruggeri lavorano insieme da qualche tempo: entrambi compaiono nel videoclip del brano "Fosse Per Me", pubblicato da Bigi nel 2019.