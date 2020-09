RTL 102.5 Power Hits Estate, stasera all'Arena di Verona si sceglie il tormentone 2020

Il tormentone dell’estate 2020 lo decreterà RTL 102.5 Power Hits Estate, in diretta stasera dalle 20.35 su RTL 102.5 e su rtl.it, e in contemporanea per la prima volta anche su Sky Uno e TV8. Ancora una volta, come accaduto spesso negli ultimi giorni, la musica ha scelto l’Arena di Verona per dare segnali di ripresa.



Per il quarto anno l’appuntamento si rinnova ma chiaramente il Covid ha cambiato le carte in tavola. La serata sarà presentata da Angelo Baiguini, Fabrizio Ferrari e Matteo Campese, con la partecipazione della vulcanica Mara Maionchi, che ha «La speranza di fare bene in questa manifestazione colossale». Davanti a loro un’Arena totalmente senza pubblico ma nonostante tutto vestita a festa: sarà illuminata con luci particolari ed effetti pirotecnici per un effetto strepitoso.



Stasera potremo vedere e ascoltare 42 esibizioni rese possibili dal lavoro di 220 tecnici, da 300 ore di progettazione e 80 giorni di preparazione dell’evento in laboratorio. La lista degli artisti è variegata, va da Biagio Antonacci ad Achille Lauro, da Annalisa a Fedez a Tommaso Paradiso. Due le chicche annunciate durante la conferenza stampa di presentazione: aprirà la festa (perché tale è stata definita dagli organizzatori e questa è la promessa per il pubblico) Federico Poggipollini, chitarrista di Ligabue, che suonerà l’Inno di Mameli. Avremo poi modo di ascoltare un duetto inedito, quello tra Mahmood e Andrea Bocelli in “Perfect Symphony”, brano di Ed Sheeran in cui canta proprio lo stesso Bocelli. Il “Nessun dorma” è l’altro brano in scaletta per il tenore toscano.



Federico Sboarina, sindaco di Verona, non nasconde l’orgoglio suo e della città per «Un evento che stiamo aspettando dall’inizio di un’estate diversa da tutte le altre. RTL ha avuto coraggio nel mettere insieme questa serata per tutte le incertezze che questo periodo ci pone davanti. Vedremo un’Arena spettacolare, come non l’abbiamo mai vista».



Proprio gli aspetti inediti della serata sono sottolineati dal direttore artistico dell’Arena Gianmarco Mazzi: «Negli anni siamo riusciti a rinnovare l’appuntamento con le canzoni dell’estate. Le chiamiamo tormentoni, ma sono macchine del tempo che ci riportano a quel dato anno e a quel ricordo. Ho temuto che la festa potesse non esserci e quindi che mancasse, per i ragazzi, un anno di ricordi. Solo la caparbietà di tutte le persone che hanno organizzato questa serata ha permesso di far continuare la tradizione».



L’importanza dell’aspetto televisivo di questo appuntamento è sottolineata dal direttore di TV8 Remo Tebaldi: «Questa è una grandissima operazione, con 4 ore intense di spettacolo. Sarà una pagina di televisione nuova, non è mai fatta operazione di questo genere: vedrete che cornice, che luci, che sforzo produttivo».



I ringraziamenti a tutte le aziende che hanno collaborato alla realizzazione dell’evento spettano al presidente di RTL 102.5 Lorenzo Suraci, che aggiunge: «Non ci saranno cluster pubblicitari ma solo 4 mini spot e presenze non invasive degli sponsor. È un investimento che facciamo noi di RTL: non essendoci incasso non guadagniamo, siamo qui solo per portare avanti questa festa della musica».



Come sottolineato da Angelo Baiguini, per la quarta volta presentatore della serata, «Quest’anno è cambiato il contesto ma è rimasta uguale la voglia di stare vicini al pubblico. Lo dimostra il fatto che la serata si potrà seguire su tutti i canali a nostra disposizione». Live anche su TikTok: novità segno dei tempi.



Il brano vincitore assoluto nonché tormentone dell’estate lo scopriremo stasera in diretta, i vincitori delle varie categorie invece sono già noti, e sono stati scelti unendo il voto degli ascoltatori di RTL al numero dei passaggi radiofonici dei brani. Ecco i nomi e i titoli:



“RTL 102.5 Power Hits – FIMI” al singolo italiano più venduto nel periodo tra giugno e agosto 2020 assegnato a "Karaoke" di Boomdabash & Alessandra Amoroso.



“RTL 102.5 Power Hits – SIAE” al brano più suonato in tutti gli eventi musicali in Italia – dal 22 giugno al 28 agosto 2020 –assegnato a "Karaoke" di Boomdabash & Alessandra Amoroso.



“RTL 102.5 Power Hits – PMI” al singolo indipendente più suonato dalle radio tra giugno e agosto 2020 assegnato a “I’m on my way” di Bob Sinclar.



“RTL 102.5 Power HitStory 2020” assegnati a Zucchero, Tiziano Ferro, Gianna Nannini, Biagio Antonacci e Gianluca Grignani.



“RTL 102.5 Power Hits Top Album” per l’album più venduto nel periodo agosto 2019 – agosto 2020 assegnato a “Persona” di Marracash.



“RTL 102.5 Power Hits Nel Mondo” assegnato ad Andrea Bocelli. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Settembre 2020, 13:34

