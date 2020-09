RTL 102.5 Power Hits Estate sceglie il tormentone dell'estate: è Karaoke di Boomdabash e Alessandra Amoroso

La canzone tormentone dell’estate è stata eletta ieri sera in diretta in un’Arena di Verona spettacolare ma senza pubblico, durante lo show RTL 102.5 Power Hits Estate. È “Karaoke” dei Boomdabash & Alessandra Amoroso. Prevedibile, visto che il tormentone (a questo punto è ufficiale) si è aggiudicato altri due riconoscimenti: brano italiano più venduto tra giugno e agosto e canzone più suonata negli eventi musicali dei mesi estivi. Sono stati premiati anche altri brani, scelti unendo la classifica delle canzoni più suonate alla radio e il voto degli ascoltatori di RTL 102.5. Il premio per il Top Album, quello più venduto dall’agosto 2019 all’agosto 2020, è andato a “Persona” di Marracash. Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Settembre 2020, 08:47

