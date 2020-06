“Rough And Rowdy Ways”: Bob Dylan torna dopo otto anni con un nuovo album di inediti

Bob Dylan

. Dieci nuove canzoni tra cui “I Contain Multitudes”, brano di apertura del disco, “False Prophet” e l’epica “Murder Most Foul”, brano della durata di quasi 17 minuti. “Rough And Rowdy Ways”è disponibile da oggi in formato doppio CD e in digitale e dal 17 luglio su doppio vinile.È disponibile da oggi,(Columbia Records),il suo 39° album in studio. “Rough And Rowdy Ways” è anche il primo disco di inediti da quando Dylan è diventato l’unico cantautore a ricevere il Nobel per la Letteratura nel 2016, un premio a lui conferito dalla Swedish Academy per “aver creato nuove espressioni poetiche all’interno della grande tradizione della canzone americana”.Scritto e composto da Bob Dylan, hanno partecipato alla realizzazione di “Rough And Rowdy Ways” i musicisti Charlie Sexton (chitarra), Bob Britt (chitarra), Donnie Herron (steel guitar, violino e fisarmonica), Tony Garnier (basso) e Matt Chamberlain (batteria). Il disco, missato da Chris Shaw con la collaborazione di Joseph Lorge e masterizzato da Greg Calbi, annovera anche la partecipazione dei musicisti Blake Mills, Benmont Tench, Alan Pasqua, Fiona Apple e Tommy Rhodes.“I Contain Multitudes”,“False Prophet”,“My Own Version of You”,“I’ve Made Up My Mind to Give Myself to You”,“Black Rider”,“Goodbye Jimmy Reed”,“Mother of Muses”,“Crossing the Rubicon”,“Key West”,“Murder Most Foul”.