Ron: «La mia tournée permanente per ritrovare anche i brani perduti»

Di “città per cantare” Ron ne ha trovate a decine, in questi ultimi due anni. Più che una vita, una tournée, ogni stagione un titolo diverso per smazzare, come carte da gioco, le canzoni di una carriera lunga poco più di mezzo secolo. Ritorna adesso sul palco (domani debutto a Vercelli, Teatro Civico; a Roma il 3 marzo al Palacongressi, e chiusura a Milano, Blue Note, il 28 aprile) con “Al centro esatto della musica”, parafrasando uno dei suoi primi album.

Dove sta, questo centro esatto?

«Penso che non lo scopriremo mai. O, forse, ognuno ha il suo. Il mio è nel modo di fare questo mestiere, sono un artista-artigiano, ho bisogno soltanto di una sala prove, di una chitarra e infatti la scenografia del concerto evocherà proprio quello spazio, io con i miei musicisti».

Da un po’ di tempo è in tournée perenne…

«Nella mia carriera ho scritto tante di quelle canzoni che potrei quasi non fermarmi. In questi ultimi anni ne ho tirate fuori alcune che erano rimaste un po’ nascoste, perse nei dischi tra altre che hanno avuto maggiore fortuna. Era giusto riscattarle da questa distrazione».

E tornare in studio a incidere qualcosa di nuovo?

«Non sono mai stato tipo da “adesso faccio questo”. Ascolto tanta musica, sto sempre con la chitarra in mano, strimpello con leggerezza, magari arriva per caso un’armonia e su quella… ecco, molte canzoni sono nate così. Poi, in fase di realizzazione divento meticoloso, super-attento: “Arriva il perfettino”, diceva Lucio».

Fra tante città per cantare, che Italia vede giù dal palco?

«Un Paese che non è così brutto come lo dipingiamo. Però siamo fragili, incerti. E per questo abbiamo grande voglia di arte, di poesia, ai concerti avverto un’ attenzione più forte di prima».

Il mondo non sembra avere quella grande anima che lei presagiva in una sua canzone.

«Il Covid ci ha fatto del male e basta, altro che renderci migliori. Ogni giorno è un bollettino di guerra. L’importante è cercare di opporsi a tutto questo».

L’artista, dunque, deve dire da che parte sta?

«Fatto salvo il diritto di scrivere un post sui social o di sfilare in un corteo, credo che la gente capisca da che parte sto ascoltando quello che canto».

Mezzo secolo di carriera: rimpianti, al di là del successo?

«Premesso che sono pigro, ho avuto incontri felici e occasioni fortunate. Ma non dimentico anche i treni che ho perso: il provino che nel 1970 mi fece Luchino Visconti, per esempio, per il ruolo di Tadzio in “Morte a Venezia”. La stessa mattina lo fece Red Canzian dei Pooh, eravamo seduti vicino, ci siamo conosciuti lì».

