Simone Baldelli e “Roma Rio”, un tormentone tra Brasile, calcio e poesia

"Roma Rio" è il brano fresco di uscita di Simone Baldelli, 50 anni, romano, cantante e autore nonché personaggio molto versatile. Nella sua carriera è stato parlamentare, giornalista, vignettista, autore di satira, scrittore di saggi, docente universitario a contratto, pittore, dj radiofonico e quant'altro. Nella sua discografia: “Tu sai perché” (2019), scritto con Filadelfo Castro e Stefano Paviani, “Dov’è” (2020) e “Sereno” (2021). Sempre nel 2021 anche una versione chitarra e voce di “Besame mucho”.

Come nasce "Roma Rio?"

«Da un passaggio di un amico che aveva un’auto appena comprata. Già solo quell’odore faceva venire voglia di viaggiare. Una volta colto quello spunto ho voluto immaginare un viaggio molto più lungo. E dopo poche ore è nata “Roma Rio”».

Brano leggero con citazione colta.

«Il taglio è scanzonato, estivo, quasi un tormentone che ti si fissa in testa, ma ho voluto metterci un richiamo ad un famoso sonetto di Mario de Andrade, dal titolo “La mia anima ha fretta”. Una riflessione profonda sul trascorrere del tempo e sull’importanza di assaporare ogni istante di vita».

L'assonanza con Romario è voluta?

«E’ saltata fuori scrivendo la canzone.

Alla politica e al parlamento ci pensa ancora?

«Diverse cose, tra cui scrivere le mie opinioni su temi di politica e di economia che mi appassionano, come le riforme istituzionali e la tutela dei consumatori. Di recente ho pubblicato commenti su Huffington Post, Milano Finanza e Corriere della Sera».

Ma ora c'è da promuovere il brano...

«Mi piacerebbe fare qualche serata, anche con finalità benefiche, come ho già fatto in passato, specie dopo quanto accaduto in Emilia-Romagna».

Prossime impegni?

«Ho altri pezzi molto belli che usciranno nei prossimi mesi. Il percorso musicale continua. C’è tanto da scrivere, da cantare. E anche, come sempre, da imparare. Parlando di mete da passaporto sarei voluto andare a vedere un concerto di Luis Miguel in Messico a fine anno, ma appena uscite le date del tour è andato subito tutto esaurito».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Maggio 2023, 15:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA