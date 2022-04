Roma rende omaggio a Pier Paolo Pasolini: al teatro Vascello 4 giorni con «Le Canzoni di Pasolini»

Lo spettacolo concerto «Le Canzoni di Pasolini» con Aisha Cerami e Nuccio Siano, che firma anche la regia, torna a Roma al Teatro Vascello, dal 21 al 24 aprile, in occasione del centenario, dopo i debutti a Casarsa e a New York. Ad accogliere il pubblico è la voce del poeta che recita i versi della sua Meditazione orale sulle note di Ennio Morricone, in un’incisione del 1970 realizzata per Roma Capitale.

L’emozione continua con le voci dei due protagonisti, accompagnate da Roberto Marino al pianoforte, Andrea Colocci al contrabbasso e Salvatore Zambataro fisarmonica e clarinetto. Mentre sullo sfondo nella video proiezione, realizzata dal regista cinematografico Daniele Coluccini (Et in terra pax, Il Contagio), scorrono preziose immagini di archivio che raccontano la vita di Pier Paolo Pasolini. I quattordici pezzi in programma arrangiati per lo spettacolo dal Maestro Roberto Marino, anche autore di 5 brani originali testimoniano la profondità del rapporto dell’artista con la musica. Posto unico a €15.

ORARI: giovedì e venerdì h 21 – sabato h 19 – domenica h 17

durata 1h 20’

Il 26 aprile, invece, un omaggio a Lucio Dalla. L’Officina delle Culture propone Cara. Omaggio a Lucio Dalla un concerto dove Saverio Martucci interpreta i maggiori successi dell’artista bolognese a dieci anni dalla sua scomparsa. Martedì 26 aprile al Teatro Vascello, durante la serata, verranno proposti anche i brani meno frequentati, scelti da Saverio Martucci per condurre il pubblico in un viaggio nell’universo della canzone d’autore. Il cantante che ha già interpretato brani di Lucio Dalla in diverse piazze italiane, da Piazza del Popolo a Roma con Emergency a Benevento Città Spettacolo, pur non essendo ancora nato quando è uscita la canzone Cara, si è innamorato di Lucio Dalla, proprio ascoltando giovanissimo questo brano alla radio.

