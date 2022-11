Roma, Musei in Musica: Achille Lauro "live" al museo dell'Ara Pacis

di Valeria Arnaldi

È Achille Lauro l’ospite speciale, tenuto segreto fino all’ultimo, della dodicesima edizione di Musei in Musica, che, il 19 novembre, a Roma, dalle 20 alle 2, propone un ricco cartellone di performance, concerti ed esibizioni - oltre cento gli eventi, in totale - al costo simbolico di un euro o gratuito dove espressamente previsto, in musei civici, nonché altre istituzioni italiane e straniere.

In programma, anche trentacinque mostre, per un totale di circa cinquanta spazi, dai Musei Capitolini a Museo di Roma in Trastevere, dal Museo di scultura antica Giovanni Barracco al Museo Civico di Zoologia e oltre.

Achille Lauro sarà protagonista di una speciale performance alle 20 al Museo dell’Ara Pacis. Nel programma della manifestazione, anche Fiorella Mannoia che sarà, invece, in scena ai Mercati di Traiano alle 22.30.

