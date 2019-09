Una città per cantare: scrivi quali strade illuminare a Roma e Milano e con quali canzoni

Pino Daniele illumina Napoli, Red Ronnie: «Ora anche Roma e Milano scelgano la loro playlist»

Mercoledì 18 Settembre 2019, 09:15

Bologna omaggia Lucio Dalla, Napoli ricorda Pino Daniele. E che cosa faranno Roma e Milano? Abbiamo deciso di rivolgerci ai lettori delle nostre due città per chiedere quale canzone e quale via vorrebbero vedere illuminate. Basta scrivere all’indirizzo unacittapercantare@leggo.it e inviare i propri suggerimenti, alla fine sul sito Leggo.it riporteremo le scelte più gettonate.E chissà che le amministrazioni di Roma e Milano, magari con la collaborazione dei negozianti e dei comitati di quartiere, non decidano di dar vita ad altre iniziative analoghe. Del resto, il materiale non basta: le scene romana e milanese rappresentano da sempre due cardini della canzone d’autore made in Italy.