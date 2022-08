Roma, all’Hotel Butterfly in esclusiva il concerto dei Tears of Blue

Il live è atteso lunedì 29 agosto alle ore 22:30 presso il Bosco Parallelo, mentre nel Garden si rinnova l'appuntamento delle ore 19 con la serata "Samosa Funk" di Les Inferno & De Gama



Un nuovo weekend alle porte e, subito dopo, un appuntamento con la musica da non perdere per i seguaci del clubbing capitolino più eclettico. Dopo aver composto il loro primo album, “Opera Zero”, pubblicato su WOLF+LAMB Records e registrato nel glorioso studio FORUM fondato dal maestro Ennio Morricone, ora i Tears of Blue, infatti, stanno per invadere con un live in esclusiva la magica location dalle atmosfere oniriche del Bosco Parallelo, new entry della nuova stagione estiva dell’Hotel Butterfly a Roma.

Un set d’eccezione per un attesissimo concerto firmato dall’ensemble elettronico-acustico creato dal pianista e compositore italiano Lorenzo Däda per pianoforte, trio d'archi e sintetizzatori elettronici, che si esibirà lunedì 29 agosto a partire dalle ore 22:30. La dance hall “en plein air” di viale dei Gladiatori, che continua a conquistare romani e non con il meglio del clubbing, non deluderà il suo pubblico neppure stavolta: l’appuntamento di fine estate promette altra magia a colpi di sound neoclassico, ambient e romantico contemporaneo, mescolati con il suono dell’elettronica modulare.

Spazio infine, già dalle ore 19 nel Garden, al consueto appuntamento del lunedì con la serata "Samosa Funk" all’Hotel Butterfly firmata da Les Inferno & De Gama, nomi d'arte di Pierandrea "The Professor" e Stefano Gamma. I dj e produttori romani in consolle faranno risuonare solo un originale melting pot di vinili rigorosamente ricercati di sonorità funk, soul e latin american.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Agosto 2022, 21:16

