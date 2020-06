Rogers Waters, l'​Us + Them Tour diventa un film

Oltre il Muro del rock: Roger Waters, alla veneranda età di 76 anni, continua a girare il mondo con i suoi kolossal live. L'ultimo, “Us + Them” è diventato anche un film, disponibile da oggi, per l’acquisto e per il noleggio in digitale su iTunes, Apple Tv, Amazon Prime Video, Chili e Mediaset Infinity, e dal 2 ottobre, a grande richiesta, anche in Blu-ray, Dvd, cd e vinile.



L'epico tour 2017-2018 dell'ex-leader dei Pink Floyd, ha collezionato un totale di 156 show e 2,3 milioni di persone, con la sua carrellata di canzoni storiche tratte da cardini della storia del rock, come “The Dark Side of the Moon”, “The Wall”, “Animals”, “Wish You Were Here”, oltre ai brani dell'ultimo lavoro solista di Waters, “Is This The Life We Really Want?”.



Sul palco è sempre lui, l'ultimo imperatore del rock, almeno di marca floydiana, santone visionario e inveterato castigamatti di potenti e maiali d’ogni epoca. In questo caso affetto da un pizzico di nostalgia: l'Us + Them Tour è infatti un imprevedibile omaggio alla band-madre, un “c'eravamo tanto amati” che per due ore e mezzo fa dimenticare tutte le amarezze di quel “Final Cut” con cui il bassista-leader tagliò il cordone ombelicale con i compari, con tanto di coda velenosa di polemiche e scontri legali. Un kolossal distopico in cui prendono forma tutti gli orrori della società contemporanea: conflitti, tortura, povertà, disumanizzazione di un sistema globale sempre più governato da macchine e algoritmi. La potenza di fuoco di Waters si sprigiona in una raffica di hit: dai suoni avvolgenti di “Breathe”, il lato sognante di “The Dark Side Of The Moon”, alla tempesta di “One Of These Days” con quel basso pulsante di Waters che, amplificato sperimentalmente con eco Binson, gettò le basi del capolavoro di “Meddle”, dagli orologi impazziti di “Time” ai vocalizzi stellari di “The Great Gig In The Sky”, dal ricordo struggente di testamatta Syd Barrett in “Wish You Weere Here” all’apoteosi funk-rock di “Another Brick In The Wall” fino alle due epocali suite di “Dogs” e “Pigs” di “Animals”, e alla “Comfortably Numb” che forse più di tutte ridesta il fantasma del convitato di pietra David Gilmour.

Sempre più bianco di capigliatura e nero di umore, ma in buona forma, Roger Waters non arretra di un millimetro. Le sue ossessioni (le macchine, i regimi totalitari, il controllo del pensiero, l’avidità e la follia del potere) restano incredibilmente attuali oggi come quarant’anni fa. E la sua arte, sinestetico patchwork multimediale di musica e immagini, non ha perso un grammo del suo fascino.



Diretto da Sean Evans e Roger Waters, e girato ad Amsterdam, in una tappa del tour, e nel Regno Unito, il film trasmette appieno l’emozione del tour. Evans utilizza le tecnologie digitali e audio più all’avanguardia per riprodurre una serie di esperienze visive, audio e sensoriali mozzafiato, catturando così, nel film, le leggendarie esibizioni dal vivo di Waters e accompagnando il pubblico in un viaggio evocativo e ricco di suggestioni.

Gli spettatori delle versioni digitali, Blu-Ray e DVD avranno accesso a una nuova serie di contenuti, incluse due nuove canzoni del concerto non incluse nel film originale (“Comfortably Numb” e “Smell the Roses”) così come “A Fleeting Glimpse”, un breve film in stile documentario con i momenti del dietro le quinte del tour.

Ad accompagnare il pre-order digitale di “US + THEM” (https://SMI.lnk.to/usthem) il medley “The Happiest Days Of Our Lives” / “Another Brick In The Wall, Part 2” / “Another Brick In The Wall, Part 3” (www.youtube.com/watch?v=gV0_C4dN-kk).





ROGER WATERS: US + THEM – versione CD:



CD 1



1.Intro



2.Speak To Me



3.Breathe



4.One of These Days



5.Time



6.Breathe (Reprise)



7.The Great Gig in the Sky



8.Welcome to the Machine



9.Déjà Vu



10.The Last Refugee



11.Picture That



12.Wish You Were Here



13.The Happiest Days of Our Lives



14.Another Brick in the Wall Part 2



15.Another Brick in the Wall Part 3



