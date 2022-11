Rod Stewart, no ai Mondiali in Qatar: «Mi hanno offerto più di un milione per esibirmi, ho rifiutato»

di Redazione web

In principio era Dua Lipa poi, al rifiuto categorico di esibirsi in Qatar, si è aggiunto anche Rod Stewart: nessuno vuole esibirsi nel Paese che ospiterà i Mondiali di calcio dal 20 novembre al 18 dicembre. La star britannica, Sir Rod Stewart, ha dichiarato di aver rifiutato 1 milione di dollari che gli erano stati offerti per cantare in Qatar.

L'offerta rifiutata

Nonostante Rod Stewart sia un grande appassionato e tifoso di calcio, non si recherà in Qatar dove lo avevano inviatato ad esibirsi per festeggiare l'inizio del Mondiale di calcio. Il cantante è infatti contrario a molte delle politiche presenti nel Paese e soprattutto alla mancanza di rispetto dei diritti umani.

Rod Stewart snobba l'invito in Qatar

Rod Stewart ha spiegato ai microfoni del "Sunday Times" il motivo del suo rifiuto: «15 mesi fa mi sono stati offerti un sacco di soldi, più di un milione di dollari, per suonare lì. Ho rifiutato perché non è giusto esibirsi là. Chiedo poi a tutti i tifosi di calcio omosessuali di non recarsi in Qatar per la Coppa del Mondo, poiché lì potrebbero rischiare la reclusione e persino la pena di morte».

