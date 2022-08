Rod Stewart a Bobby Solo: «Give me five». Incontro a sorpresa a Ponza tra le due rockstar

Notte magica a Ponza, dove ieri sera Rod Stewart si è imbattuto nel concerto improvvisato di Bobby Solo. Un momento di grande emozione per i due artisti, entrambi 77enni, che insieme hanno lavorato a diverse collaborazioni in passato, ma anche per il pubblico presente.

Rod Stewart, incontro a sorpresa con Bobby Solo: «Give me five»

Mentre l'artista romano era impegnato con le prove, ha fatto capolino niente meno che il campione di incassi britannico che si è avvicinato al palco, ha salutato Bobby Solo e gli ha dato il cinque. L'autore di Tonight's the Night era arrivato sull'isola a bordo del suo lussuoso yacht per cenare in compagnia di alcuni amici.

Scortato dalle sue immancabili guardie del corpo si è fermato dal collega per un saluto prima di defilarsi in una delle stradine dell'isola per la cena e poi ripartire a bordo del suo yacht. Un sogno finito troppo presto.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Agosto 2022, 18:24

