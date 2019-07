Rocco Hunt si ritira dalla musica: «Troppe pressioni, mollo tutto»

Martedì 16 Luglio 2019, 18:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Adesso non me la sento più di continuare e credo sia meglio lasciarvi con il bel ricordo che avete di me. Ho troppe pressioni e forse è arrivato il momento di mollare tutto e darla vinta a tutte le persone che vorrebbero la fine della mia musica».vincitore del Festival di Sanremo 2014 nella sezione “Nuove proposte” con il singolo «Nu juorno buono» annuncia a sorpresa su Instagram il suo ritiro dal mondo della musica, sottolineando la necessità di sfogarsi con i suoi fan: «Per adesso mollo tutto. Purtroppo mi sembra la decisione più onesta da prendere»., (non è chiaro se il cantante si riferisce a contatti discografici che gli impongono tempistiche, ndr): «Mi hanno privato e ancora adesso mi stanno privando della mia libertà - prosegue su Instagram - Sono anni che continuamente vi prometto che l'album nuovo uscirà presto e per un motivo o per un altro non riesco a condividerlo con voi».«Siamo cresciuti insieme attraverso la mia musica e ci siamo emozionati durante i concerti ed io mi sono sempre sentito come se fossi stato nel pubblico con voi. Ovunque sono andato mi avete fatto sentire a casa (per questo vi ringrazio) e spero che per voi sia stato lo stesso - conclude Rocco Hunt - Ma Ho creato tante aspettative che non riesco a mantenere». Tanti i fan e i colleghi che hanno voluto esprimere la loro vicinanza al rapper. «Rocco è da tempo che ci consociamo ma sei un grande. Prenditi il tuo tempo...ti vogliamo bene», scrive Francesco Facchinetti. Gli fa eco il cantante Nino D'Angelo che gli chiede: «Ma cosa è successo?». Infine il sostegno dei Boomdabash: «Fratello esci sta bomba! La musica è di tutti e tutti hanno bisogno della tua musica».