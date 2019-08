Rocco Hunt, il nuovo album esce il 30 agosto. Ma un mese fa aveva annunciato il ritiro dalla musica

Nadia Toffa, la dedica di Jovanotti all'amica: «Bella». E a Policoro scatta l'applauso​

Di seguito la tracklist e i protagonisti delle collaborazioni presenti nel disco:

- Mai Più feat. ACHILLE LAURO

- Nun se ne va

- Ti Volevo Dedicare feat. J-AX & BOOMDABASH

- Maledetto Sud feat. CLEMENTINO

- Street Life

- Nisciun’ feat. GEOLIER

- Buonanotte Amò

- Se tornerai feat. NEFFA

- Discofunk

- Nun me vuò bene cchiù

- Libertà

- Grande Bugia

- Nun è giusto



Bonus Track:

Benvenuti in Italy

Cuore Rotto (Nfam’ version) feat. GEMITAIZ & SPERANZA

Ngopp’ a Luna feat. NICOLA SICILIANO



Il 30 agosto partirà da Napoli l’instore tour, durante il quale l’artista attraverserà l’Italia per firmare le copie di “LIBERTÀ” ai fan.

Queste tutte le date a oggi confermate:



Venerdì 30 agosto ore 18.00 - La Feltrinelli Stazione Centrale - Piazza Garibaldi – Napoli



Sabato 31 agosto ore 18.00 - Mondadori Bookstore - V.le Mellussi 160/162 - Benevento



Domenica 1 settembre ore 18.00 - C.C. Maximall - Via Pacinotti snc - Pontecagnano Faiano (SA)



Lunedì 2 settembre ore 15.00 - Mondadori Bookstore - Corso Cavour, 132 – Andria (BAT) ore 18.00 - La Feltrinelli - Via Melo, 119 – Bari



Martedì 3 settembre ore 18.00 - La Feltrinelli - Via Camillo Benso Conte di Cavour, 133 - Palermo



Mercoledì 4 settembre ore 18.00 - C.C. Centro Sicilia - Strada Provinciale, 54 - Misterbianco (CT)



Giovedì 5 settembre ore 18.00 - C.C. Maregrosso - Via Maregrosso, 21 – Messina



Venerdì 6 settembre ore 18.00 - C.C. Campania - Località Aurno, 1 – Marcianise (CE)



Sabato 7 settembre Ore 18.00 - La Feltrinelli - Corso Mazzini, 86 - Cosenza



Domenica 8 settembre ore 18.00 - C.C. Le Grange - Strada Statale Casilina - Piedimonte San Germano (FR)

Lunedì 9 settembre ore 18.00 - La Feltrinelli - Stazione Di Porta Nuova – Torino



Martedì 10 settembre ore 15.00 - Mondadori Megastore - Via M. D'Azeglio, 34/A - Bologna ore 18.00 - Galleria del Disco - Sottopassaggio Stazione Santa Maria Novella – Firenze



Mercoledì 11 settembre ore 17.30 - Discoteca Laziale - Via Mamiani, 62 - Roma



Giovedì 12 settembre ore 15.00 - Varese Dischi - Galleria Manzoni, 3 - Varese ore 18.00 - Mondadori Megastore - Piazza Duomo, 1 - Milano

Altro che pressioni e difficoltà: dietro l'annuncio dele il successivo ripensamento da parte dinon c'era solo uno sfogo. Difficile pensarlo, d'altronde, se a neanche un mese da quelle clamorose dichiarazioni del rapper campano arriva un'altra notizia, quella dell'imminente uscita del suo, Libertà. Era il 16 luglio scorso, infatti, quando Rocco Hunt aveva dichiarato di voler lasciare l'attività musicale . La notizia aveva spinto fan e colleghi a chiedere al rapper di ripensarci, e l'improvvisa ondata d'affetto sembrava aver sortito l'effetto sperato. «Mi ritiro, in questo mondo ci sono troppe pressioni e mi stanno privando della», aveva dichiarato. E se quell'annuncio, oggi, suona come una mera operazione di marketing, il riferimento delè semplicemente un ulteriore indizio.I più maligni lo stanno già pensando: un artista molto popolare, ma forse un po' in declino nonostante la giovane età, non pubblica un album per quattro anni e all'improvviso annuncia di voler smettere, salvo poi ripensarci e annunciare meno di un mese dopo l'arrivo del nuovo disco e del tour instore. Un po' strana come tempistica, specialmente se si pensa anche alle tante collaborazioni cheha avviato nella realizzazione dell'(Achille Lauro, J-Ax e i Boomdabash, Clementino, Neffa, Gemitaiz & Speranza, Nicola Siciliano e Geolier): evidentemente, il nuovo disco era in lavorazione da molto tempo e quel clamoroso annuncio doveva servire per riacquisire visibilità.A 4 anni dall’ultimo album, Rocco Hunt torna il 30 agosto con “Libertà" (Sony Music Italy), il nuovo disco d’inediti già disponibile in pre-save, pre-order e pre-add, al link https://SMI.lnk.to/LRH.