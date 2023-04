Rocco Hunt a Leggo: «Un videoclip a Corviale, mi riporta alle mie radici. Sanremo? Potrei tornarci»

di Claudio Fabretti

«Sarà uno spettacolo di arte varia, non solo musicale. Ho accettato con entusiasmo la proposta di Alessandro Siani, che per me è un idolo». Rocco Hunt, ospite nella redazione di Leggo, racconta così le due speciali serate “L’ammore overo – una notte fantastica”, il concerto evento ideato da Alessandro Siani all’Arena Flegrea di Napoli il 5 e il 6 luglio. «Doveva essere una notte, ma è andata subito sold-out, così abbiamo raddoppiato».

Il rapper campano ha recentemente fatto uscire il videoclip di “Non litighiamo più”, il suo nuovo singolo, che racconta un amore forte, solido, che a ogni litigio, ripicca o caduta torna in piedi più forte di prima. Nel video i due giovani protagonisti litigano per poi riavvicinarsi e sullo sfondo c’è il quartiere Corviale di Roma, rappresentativo di tutte le periferie urbane italiane. «La periferia per me ha un significato molto importante. Mi riporta alle mie radici. Anche altri miei lavori sono stati ambientati in quei luoghi, penso alle Vele di Scampia. Sono luoghi costruiti con criteri avveniristici, dove però la speranza si perde presto e si finisce facilmente abbandonati. Anche per questo è stato importante testimoniare la mia vicinanza. E la gente di Corviali mi ha aperto le sue case, accogliendomi con grande ospitalità».

Sulle numerose collaborazioni realizzate in carriera, spiega: «Non c'è stato un eccesso di featuring, tutte mi hanno aiutato a crescere e a confrontarmi». Inclusa quella con la sua "pupilla" spagnola Ana Mena: «Sì, io l'ho aiutata ad avere successo in Italia, ma lei ha ricambiato facendomi diventare popolare in Spagna, in Francia e persino in Messico». E su Sanremo dice: «Per me è stata una vetrina davvero importante, mi ha dato credibilità in tutta Italia. Mi è stato proposto varie volte di tornarci ma alla fine non si è mai creata la situazione giusta. Ma, come diceva il Califfo, non escludo il ritorno».

