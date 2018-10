Roberto Cacciapaglia: la sua musica per la prima volta negli Stati Uniti

Domenica 7 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Roberto Cacciapaglia in concerto negli Stati Uniti. Il pianista e compositore che scrisse la colonna sonora di Expo2015 vola per la prima volta negli USA. Dopo il successo della prima data a Miami, Cacciapaglia suonerà a Carnegie Hall di New York (7 ottobre), a Herbst Theatre di San Francisco (10 ottobre) e a Zipper Hall di Los Angeles (12 ottobre). «La musica può essere un ponte per toccare dimensioni intangibili e le vibrazioni sonore sono autostrade energetiche che ci permettono di comunicare – racconta Roberto Cacciapaglia - Questi software modernissimi lavorano sull’essenza e la natura del suono, ecco un caso in cui natura e tecnologia lavorano insieme, non sono in antitesi. Una bella indicazione per il futuro, non solo della musica».Dai suoi esordi come pianista e compositore di musica cosmica a “Tree of Life Suite”, brano che ha accompagnato le esibizioni del simbolo di Expo Milano, l’Albero della Vita, per mesi nei primi posti in classifica iTunes ed eseguita in concerto con l’Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala, alla stilista Stella McCartney che sceglie il suo brano “Sparkling World”, tratto dal disco “The Ann Steel Album” del 1979 per la campagna pubblicitaria primavera/estate 2018.Una carriera che è passata dai concept album, dalla classica e dalla new-nave, dalla collaborazione con Royal Philarmonic Orchestra per festeggiare i dieci anni di “QUARTO TEMPO – 10th Anniversary Edition”, doppio CD che contiene anche le interpretazioni per pianoforte solo di tutti i brani e una versione inedita de "Il Ragazzo che Sognava Aeroplani”. Senza dimenticare le sperimentazioni tecnologiche del suono. Fondatore della Educational Music Academy, Accademia musicale per dare voce ai giovani talenti musicali, quest’anno ha collaborato con il rapper statunitense T-Pain nel brano “Second Chance (don’t back down)”. E nei prossimi mesi, uscirà il suo nuovo disco.LA SCALETTA.Negli Stati Uniti la scaletta sarà dei suoi brani, quelli più rappresentativi, utilizzati per la prima volta con un sistema di trasmissione del suono più moderno che permette di rendere udibili anche i suoni armonici che difficilmente sono percepibili. «Dal pianoforte raggi sonori si espandono nello spazio circostante, creando un’esperienza d’incanto, una relazione profonda tra ascoltatori e interprete». I pezzi che saranno eseguiti vanno da “Seconda Navigazione”, “Olimpica”, “Sarabanda”, “Waterland”, “Outdoor”, “Double Vision”, “Floating”, “Sonanze III”, “The Future”, “Oceano”, “Endless Time”, “Nuvole di Luce”, “How Long”, “Wild Side”.