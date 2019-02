Roberto Cacciapaglia, l'album di inediti "Diapason" e il tour

Roberto Cacciapaglia è attualmente impegnato nel Diapason Worldwide Tour, che lo vede protagonista dei principali teatri d’Italia e in cui presenta dal vivo i brani contenuti nel nuovo disco di inediti “Diapason”. Elemento fondamentale e innovativo del concerto è la corrispondenza tra timbro degli strumenti con le luci e i colori, dove l’emanazione delle frequenze sonore incontrano la luce e i suoi raggi armonizzandosi.È un’esperienza fondamentale per entrare in contatto con le potenzialità del suono, grazie a un sistema di trasmissione del suono e una tecnologia innovativa che espande i suoni del pianoforte nello spazio, portando alla luce e rendendo udibili i suoni armonici che normalmente l’orecchio umano non riesce a percepire. È un’esperienza di incanto, una relazione profonda tra ascoltatori e interpreti. Piano, voci, strumenti acustici ed elettronici in perfetto equilibrio nell’oceano di suoni che è la musica di Roberto Cacciapaglia.Queste tutte le date annunciate,prodotte e organizzate da International Music and Arts:18 gennaio – Teatro Comunale,CARPI25 gennaio – Teatro Openjob Metis, VARESE4 febbraio – Teatro Giacosa,IVREA5 febbraio – Teatro Sociale Villani,BIELLA14 febbraio – Teatro Duse,BOLOGNA9 marzo – Teatro Rossini,PESARO11 marzo – Teatro Filarmonico,VERONA19 marzo – Teatro Nazionale,MILANO22 marzo - Cinema Teatro Giardino, BRENO (BS)26 marzo - Teatro Morlacchi, PERUGIA27 marzo – Auditorium Parco della Musica – Sala Petrassi, ROMA29 marzo – Teatro Alfieri, TORINO27 aprile – Teatro Verdi, PISA