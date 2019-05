Davide Locatelli, ribellione e poesia: «Il mio piano suona il rock»

Mercoledì 29 Maggio 2019, 05:01

MILANO - Ribellione mischiata a poesia, lo avevano descritto. Un po' come se inconvivessero tempesta e impeto. Piercing, capelli sparati e tatuaggi (più di 50, da Lady Gaga a Amy Winehouse). La formazione classica - diplomato in pianoforte, ha studiato composizione, frequenta piano jazz - e la voglia di scavalcare i confini dell'accademismo. Bergamasco - 27 anni ad agosto, studia da quando ne ha 4 con il padre Tati, ex-batterista dei Dalton, il suo manager è Francesco Facchinetti - usa i tecnicismi per spaziare da Chopin alla trap, da Beethoven alla hupster elettronica, da Bach al rock. E. Il video, con lui al pianoforte su tasti oro e argento, con il vento che fa da cornice (dopo avere usato fuoco e acqua nei precedenti), ha già collezionato migliaia di visualizzazioni.«Tanti elogi, ma anche critiche. Normale nel mio mondo, dove i maestri del conservatorio sono i primi a non capire. C'è una chiusura imbarazzante. Ho suonato Chopin per sfatare il mito che non sapessi fare musica seria. Si è scatenato il putiferio: le pagine di classica mi hanno elogiato, e gli accademisti giovani criticato».«Con il sorriso. Quelli che criticano sono gli stessi che mi chiedono consigli. Studio tante ora al giorno. Il livello di pianismo in Italia, è fermo: dopo Allevi ed Einaudi, non c'è nessuno che ha portato sulla cresta dell'onda questo strumento».«Unisco classico e contemporaneo. Voglio arrivare alla gente comune e rendere semplice un genere di nicchia. Non è vero che il pianoforte è solo per chi è di un certo rango. Da La vie en rock a Numb e Pirates of the Caribbean (1 milioni e 400mila views su YouTube, ndr)».«Se sto lavorando è grazie ai social. In tre anni ho fatto più di 300 date. Cosa che i classici si sognano».«È un pezzo cui credo, scritto 5 anni fa e tenuto nel cassetto in attesa del momento giusto. Anticipa l'album in uscita a febbraio 2020 con Sony e sarà un misto, tra inediti e cover».«Un poeta della tastiera, per sensibilità e per tecnica. Per un pianista classico, è indisponente. Lui è stato meravigliosamente ironico quando si è rivolto al pubblico chiedendo di rispondere. Chapeau».