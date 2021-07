Arriva il nuovo album di Riopy, il pianista francese da 200 milioni di visualizzazioni

Esce il nuovo album di Riopy, il pianista francese con oltre 200 milioni di stream è, nel genere Neo Classical, uno degli artisti più ascoltati al mondo.

L’album si intitola Bliss e contiene 11 brani inediti ed è stato anticipato da una suite di singoli digitali usciti negli scorsi mesi: “La Vernatelle”.

Per le registrazioni l’artista, scoperto a Londra mentre lavorava in un negozio di pianoforti e apprezzato da artisti internazionali come Chris Martin che lo ha sostenuto fin dall’inizio della sua carriera, ha scelto un pianoforte Fazioli, il cui magnifico suono ha contributo a distillare nei brani melodie di pura emozione.

LA TRACKLIST di “BLISS”:

Bee

La Vernatelle

Epiphany

Sweet dream

Sense of Hope

Noah

Be a Prelude

Lullaby

Joy

Sky opus fire

Sweet awakening

RIOPY

Nato in Francia ma residente a Londra, il compositore e pianista RIOPY (Jean-Philippe Rio-Py) è stato nominato Young Steinway Artist come riconoscimento alle sue eccezionali qualità esecutive (caratterizzazione ritmica e libertà espressiva) delle sue stesse composizioni. La qualità delle sue esecuzioni, improntate ad una forte caratterizzazione ritmica e ad una sinuosa libertà espressiva, rende la sua musica accompagnamento ideale per trailer cinematografici (The Danish Girl, Il senso di una fine), film documentari (produzioni BBC e Channel 4) e spot televisivi (Armani, Samsung, Ikea, Peugeot). Nel 2018 ha pubblicato il suo album di debutto, intitolato “RIOPY”, per Warner Classics: 16 brani da lui composti ed eseguiti.

Nel 2019 è uscito il suo secondo album per Warner Classics, intitolato Tree of Light, con dieci nuovi brani originali particolarmente dedicati ai temi della meditazione, della consapevolezza di se stessi e dell’ambiente in cui viviamo. L’album è stato presente nella classifica relativa al mondo Classico di Billboard USA per 68 settimane consecutive e ancora oggi è nella Top5.

Il 3 aprile 2020 è uscito in esclusiva per Amazon in formato 3D Dolby Atmos il suo precedente album intitolato “Meditation 432”, 7 brani originali concepiti per un'immersiva esperienza di meditazione, unendo melodie pianistiche ai suoni della natura.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Luglio 2021, 16:26

