Riki, venerdì 4 settembre esce il nuovo album di inediti "Popclub": contiene anche il brano di Sanremo

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Giugno 2020, 18:16

Si chiamaed è il nuovo album di inediti diin uscita il 4 settembre. A tre anni dall’EP d’esordio “Perdo le parole” (triplo disco di platino) e dal primo album di inediti “Mania” (doppio disco di platino), l'ultimo lavoro del cantautore da milioni di follower in Italia e in America Latina. Il disco prodotto da Riccardo Scirè per Sony Music Italy contiene il brano sanremese “Lo sappiamo entrambi" e il singolo "Gossip".Per tutti coloro che hanno pre-ordinato “Popclub” nei mesi di novembre e dicembre, l’album sarà disponibile nella versione “Special Edition” con una confezione in alluminio e 5 memo vocali delle prove di alcuni brani del disco.Questa la tracklist dell’album: “Margot”, “Strip”, “Idee di noi”, “Lo sappiamo entrambi”, “Da Club”, “Litighiamo”, “PopClub”, “Gossip”, “Piccole cose”, “Come mi vuoi”, “Petali e vocoder”.Nella “Special Edition”, alla tracklist standard si aggiungono: “Margot” (Prova strofa) - 11 Agosto 2019, “Lo sappiamo entrambi” (Prova ritornello con Riccardo Scirè) - 16 Aprile 2018, “Da Club” (Prova special) - 21 Dicembre 2019, “Piccole cose” (Prova ritornello) - 31 Ottobre 2018, “Come mi vuoi” (Prova seconda strofa) - 20 Dicembre 2019.Classe ’92, con oltre un milione di follower su Instagram, Riki fa il suo esordio nel mondo della musica nel 2017, partecipando alla 16° edizione didove vince nella categoria Canto. Nello stesso anno conquista le classifiche italiane vendendo oltre 310.000 copie fisiche con il suo primo EP “Perdo le parole” e il suo primo album di inediti “Mania” e diventando l’artista italiano che nel 2017 ha venduto più dischi in assoluto.L’anno successivo pubblica per il mercato argentino “Serás Mia” (la versione in lingua spagnola del suo singolo di debutto “Sei Mia”). Inizia inoltre una collaborazione con i CNCO, la band latina numero uno al mondo, con cui incide il singolo “Dolor de cabeza” che schizza subito al primo posto delle classifiche di diversi paesi del mondo (tra cui Italia, Polonia, Finlandia, Cile, Argentina e Perù).Il 2018 è anche l’anno del suo primo vero tour: con 19 tappe sold out, compresa quella al Mediolanum Forum di Milano, ha venduto oltre 145mila biglietti diventando l’unico artista italiano emergente ad avere ottenuto questo risultato in soli sei mesi. Nel 2019 consolida il suo successo in Sud America duettando con la band dei record REIK nel brano “Resulta” e arrivando ad esibirsi, a dicembre dello stesso anno, di fronte a 22mila persone all'Arena Ciudad de México in Città del Messico.