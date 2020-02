Riki, il post omofobo su Instagram: «Sei una checca frustrata». I fan s'infuriano. Poi le scuse

di Emiliana Costa

Il cantante di Segrate reduce da Sanremo - dove si è classificato ultimo con il brano Lo sappiamo entrambi - non avrebbe gradito le critiche rivolte alla sua canzone da Davide Misiano, il "prof di latino" di All Togheter Now.Su Instagram, Misiano - riferendosi a una parte del testo di Riki - aveva commentato: «Abbiamo smarrito i soggetti e abbiamo capito meno del monologo della Leotta. Quindi tracciamo tutto con penna rossa, suggerendo ‘Trova pace, con la sintassi e con la vita’». A stretto giro, la risposta choc del cantante: «Hai preso una frase meravigliosa che se fosse stata scritta da un personaggio più brutto e quotato dalla stampa sarebbe considerato un poeta. Il soggetto c'è, la sintassi è giusta. Se c'è una cosa che conosco è la grammatica italiana.».Il post poi sarebbe stato rimosso, ma gli screen shot avrebbero continuato a girare in Rete. I commenti furiosi dei fan non si sono fatti attendere. «», scrive uno dei follower.In una story su Instagram, arrivano le scuse di Riki: «Ho messo dei poster che invitavano a scriverci sopra e mi hanno disegnato sopra piselli e chiamato froc***. Ho passato dei periodi recenti in cui l’insulto più utilizzato era ‘bimbominchia’ e ‘finocchio’. Ho creato un billboard gigante con quel titolo proprio per far riflettere sull’odio che si scatena sul web. Ho passato dei periodi a scuola in cui alcuni ragazzini mi chiamavano ‘ricch*** e mi picchiavano. Ho fatto design allo IED di Milano, tantissimi compagni erano omosessuali. Ho aperto tre start up e in una di queste uno dei miei soci è gay. Ho lavorato e lavoro tuttora con colleghi omosessuali. Nessuno mi ha mai pensato omofobo».E conclude: «».