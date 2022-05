Ricchi e Poveri a Domenica In, Angela Brambati: «Facevo la benzinaia, poi il successo grazie a Franco Califano» Il gruppo rivela di aver dovuto cancellare diverse date per lo scoppio della guerra in Ucraina





I Ricchi e Poveri ospiti a Domenica In raccontano gli esordi della loro carriera. A raccontare l'inizio della loro storia musicale è Angela Brambati: «Io facevo la benzinaia», racconta a Mara Venier. A battezzare il gruppo con il nome che li ha resi celebri anche oltre i confini nazionali è stato Franco Califano. Ricchi e Poveri, rimandati i concerti in Ucraina Dei Ricchi e Poveri rimangono ora solo Angela Brambati e Angelo Sotgiu, dopo l'abbandono di Marina Occhiena e Franco Gatti. «Franco non se la sentiva di continuare con i concerti. Vorrei stare con la mia famiglia. Vuole andare a dormire a casa e ha ragione», raccontano i due a Mara Venier. Alle origini della carriera del gruppo, decisivo il ruolo di Franco Califano. «Io facevo la meccanica, lavavo le macchine, cambiavo l'olio. Una volta ho messo l'acqua al posto della benzina». La cantante racconta anche l'esperienza del Covid: «L'ho avuto senza vaccino, mi ha lasciato 8-9 chili in più continuando a mangiare come prima». Il gruppo rivela di aver dovuto cancellare diverse date per lo scoppio della guerra in Ucraina: «Avevamo un concerto il 5 marzo a Kiev e l'8 marzo a Odessa», dice Angelo. Ultimo aggiornamento: Domenica 22 Maggio 2022, 17:37

