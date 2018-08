Riccardo Sinigallia torna con un nuovo singolo: ecco “Ciao Cuore”

Lunedì 27 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

torna con un nuovo singolo. Si intitola “” e farà da apripista al disco in uscita il 14 settembre con etichetta Sugar.«Questaè un invito ad aprire le braccia, la bocca, le orecchie, i polmoni - spiega il cantautore e polistrumentista romano - a mettere in connessione il proprio respiro con tutto quello che ci circonda e vivere lealmente e pienamente il momento. Non è facile». Il disco, prodotto insieme a Laura Arzilli, “profondo, intenso, sanguigno, intriso di malinconia, ma anche di rabbia e passionalità”, come lo si definisce in una nota stampa, riporta prepotentemente alle sonorità di Sinigallia. Il testi sono a quattro mani con il fratello Daniele, con cui ha firmato anche brani per altri, come “Due destini” e “La descrizione di un attimo” per i Tiromancino, “Vento d’estate” e “Lasciarsi un giorno a Roma” di Niccolò Fabi o “Cara Valentina” per Max Gazzè, o come l’album “Non erano fiori” di Coez. Da sempre una carriera poliedrica per Sinigallia, che è anche compositore anche di colonne sonore (film e documentari come “Paz!” e “I mille giorni di Mafia Capitale”) e produttore (tra cui “La Fine dei Vent’anni” di Motta e “Botanica”, il secondo progetto discografico dei Deproducers, collettivo musicale di cui fa parte insieme a Vittorio Cosma, Gianni Maroccolo e Max Casacci).“Ciao Cuore” sarà presentato dal vivo con un tour di cui due date ad oggi comunicate: il 25 gennaio dalla SANTERIA SOCIAL CLUB di Milano e il 16 febbraio al Monk Club di Roma. La produzione è di Massimo Levantini per Just Me Levarco. I biglietti saranno disponibili in prevendita dalle ore 15.00 di oggi sul circuito www.ticketone.it.